Обновление данных в ЦПАУ: администраторов уже подключают к системе учета призывников
Источник:Киев24
Согласно новому закону о мобилизации, часть работы по обновлению данных военнообязанными будет в зоне ответственности ЦПАУ. Центры сейчас уже начали подключать к системе учета.
Об этом в эфире Киев24 рассказала директор департамента ЦПАУ КГГА Наталья Шамрай. Она отметила, что эта услуга новая и не специфическая для ЦПАУ.
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Подключение ЦПАУ к системе
Наталья Шамрай отметила, что сейчас департамент ЦНАП не понимает, какое количество лиц может ожидать по внесению данных военнообязанных. Однако директор пообещала, что они будут своевременно реагировать, чтобы справляться с такими очередями.
По словам чиновницы, сейчас происходит подключение администраторов к системе и работники оперативно вносить данные.
Военнообязанный в ЦНАПе должен иметь при себе документ, который удостоверяет личность, будем убеждаться что это этот человек. Будем вносить данные, которые предусмотрены системой. Сейчас происходит процесс подключения администраторов ЦПАУ к системе. Эта услуга новая, она не специфична для ЦПАУ,
– сказала она.
Обновление данных
- Новый закон о мобилизации вступит в силу 18 мая 2024 года. Он, в частности, предусматривает обязанность всех военнообязанных обновить свои данные в течение 60 дней. Кроме ТЦК, законодательство позволяет сделать это в ЦНАПе или электронном кабинете.
- Так, мужчины от 18 до 60 лет, которые стоят на воинском учете, должны будут предоставить такие данные, как фамилия, имя, отчество и дата рождения; адрес проживания; номера телефонов; адреса электронной почты; место рождения и некоторые другие персональные данные. Мужчины, которых сняли с воинского учета, тоже должны обновлять свои данные, ведь они все еще военнообязанные.
- В Минобороны рассказали, что киевские военкоматы могут принять примерно 50 – 70 человек в день. ЦНАПы до сих пор не получили доступы, а их администраторы не прошли обучение. Электронный кабинет в оборонном ведомстве обещают запустить только после 18 мая.