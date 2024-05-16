Обновление данных в ЦПАУ: администраторов уже подключают к системе учета призывников

Согласно новому закону о мобилизации, часть работы по обновлению данных военнообязанными будет в зоне ответственности ЦПАУ. Центры сейчас уже начали подключать к системе учета.

Об этом в эфире Киев24 рассказала директор департамента ЦПАУ КГГА Наталья Шамрай. Она отметила, что эта услуга новая и не специфическая для ЦПАУ.

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Подключение ЦПАУ к системе

Наталья Шамрай отметила, что сейчас департамент ЦНАП не понимает, какое количество лиц может ожидать по внесению данных военнообязанных. Однако директор пообещала, что они будут своевременно реагировать, чтобы справляться с такими очередями.

По словам чиновницы, сейчас происходит подключение администраторов к системе и работники оперативно вносить данные.

Военнообязанный в ЦНАПе должен иметь при себе документ, который удостоверяет личность, будем убеждаться что это этот человек. Будем вносить данные, которые предусмотрены системой. Сейчас происходит процесс подключения администраторов ЦПАУ к системе. Эта услуга новая, она не специфична для ЦПАУ,

– сказала она.

Обновление данных