Когда следует уведомлять ТЦК об изменении персональных данных: разъяснение юриста

Военнообязанные украинцы должны сообщать ТЦК об изменении персональных данных. За нарушение этой обязанности может быть наложен административный штраф.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на адвоката Романа Кичко в комментарии для "Украинское радио".

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Когда сообщать ТЦК об изменении персональных данных

Согласно правилам воинского учета нужно сообщать ТЦК об изменении персональных данных.

Сами персональные данные включают много пунктов: адрес, изменение семейного положения, смена работы, получение какого-то уровня образования, приобретение инвалидности и другие сведения. И, действительно, есть обязанность в течение семи дней с момента изменения этих персональных данных сообщать об их изменении в ТЦК. Если не выполнена обязанность по уведомлению об их изменениях, за это наступает административная ответственность,

– объяснил Кичко.

Более того, по словам адвоката, наложение административного штрафа включает в себя троки привлечения к ответственности.

"Это три месяца с момента выявления самого административного правонарушения и не более, чем через год с момента совершения этого административного правонарушения", – отметил адвокат.

Он пояснил, что обычно штраф налагается только в пределах определенных сроков, но существуют определенные исключения.

В то же время есть такие правонарушения, которые продолжаются. Если лицо никогда не было на воинском учете, не стала на учет в юношеском возрасте, то это правонарушение за ней тянется. Ведь у нас есть прямая обязанность находиться на воинском учете. Независимо от того, когда было совершено это правонарушение, мы говорим о том, что оно продолжается до сих пор. Поскольку это правонарушение продолжается, если его обнаружат сейчас, наложение по нему штрафа законно,

– подчеркнул Кичко.

Что нужно иметь при себе на время действия военного положения

Кичко напомнил, что в условиях военного положения украинцы должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию полиции или представителей ТЦК. Он также подчеркнул, что как бумажный, так и электронный вариант этого документа имеют одинаковую юридическую силу.

Не имеет значения, какой это документ: бумажный или электронный. Ведь законодательством они приравнены, и они имеют одинаковую юридическую силу. Действительно, есть такая практика, когда ТЦК штрафовали людей за то, что они якобы не предъявляли военно-учетные документы. Но в результате анализа этой судебной практики, суды устанавливали, что у человека был установлен Резерв+, данные там были обновлены вовремя, соответственно, лицо показывало этот военно-учетный документ, соответственно, эти штрафы отменялись,

– отметил адвокат.

Кичко подчеркнул, что электронным военно-учетным документом является только тот, содержащий в себе QR-код, который могут считать полицейские или представители ТЦК. Он также предостерег, что отметки в Резерв+ об отсутствии военнообязанного на учете или неполные данные не являются военно-учетным документом.