Нужно ли повторно вносить данные в Резерв+ после тестового режима: объяснение Минобороны

Сейчас мобильное приложение Резерв+ для обновления военно-учетных данных работает в тестовом режиме. В Минобороны рассказали, надо ли будет повторно вносить данные после его окончания.

После того, как приложение выйдет из тестового режима, пользователям не нужно повторно заполнять данные. Все необходимые документы автоматически продублируются программой. Об этом рассказал представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире всеукраинского телемарафона, передает 24 Канал.

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Когда данные будут считаться официальными

С 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, который обязывает всех военнообязанных украинцев обновить учетные данные. Один из способов – обновить данные через приложение Резерв+. Впрочем, оно пока работает в тестовом режиме. Представитель Минобороны напомнил, что документы с Резерв+ будут считаться официальными с 18 июня. Именно тогда программа выйдет из тестового режима.

По словам Лазуткина, после нормирования определенных юридических вопросов электронный и бумажный документы будут равноценными с появлением соответствующего QR-кода.

Впрочем, представитель отметил необходимость повторно уточнять данные в случае несоответствий согласно действующим нормам законодательства. Он напоминает, что нужно учитывать такие нюансы, как "человеческий фактор".

Как сейчас работает приложение Резерв+