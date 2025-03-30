Оккупанты продолжают продвигаться в Донецкой области: DeepState обновили карту боевых действий

Российские захватчики продолжают давить на позиции наших защитников на фронте. Оккупантам удалось продвинуться возле трех населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Свою карту аналитики обновили днем 30 марта.

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Как изменилась ситуация на фронте

Эксперты пишут, что враг продвинулся на Лиманском, Покровском и Новопавловском направлениях на линии боевого соприкосновения. В общем частичный успех враг имел у 3 населенных пунктов.

Враг продвинулся возле Преображенки, Александрополя и Нового,

– отметили в DeepState.

Какая ситуация возле Преображенки: смотрите на карте

Что происходит возле Александрополя: смотрите на карте

Как изменился фронт у Нового: смотрите на карте

К слову, в предыдущем обновлении DeepState писали, что российские войска продвинулись в Курской области и в Донецкой области, в частности в Надиевке и Разливе. Оккупанты достигли успеха на Покровском и Новопавловском направлениях.