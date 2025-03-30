Оккупанты продолжают продвигаться в Донецкой области: DeepState обновили карту боевых действий
- Российские войска продвинулись на Лиманском, Покровском и Новопавловском направлениях в Донецкой области.
- Успехи врага зафиксированы у населенных пунктов Преображенка, Александрополь и Новое.
Российские захватчики продолжают давить на позиции наших защитников на фронте. Оккупантам удалось продвинуться возле трех населенных пунктов в Донецкой области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Свою карту аналитики обновили днем 30 марта.
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Как изменилась ситуация на фронте
Эксперты пишут, что враг продвинулся на Лиманском, Покровском и Новопавловском направлениях на линии боевого соприкосновения. В общем частичный успех враг имел у 3 населенных пунктов.
Враг продвинулся возле Преображенки, Александрополя и Нового,
– отметили в DeepState.
Какая ситуация возле Преображенки: смотрите на карте
Что происходит возле Александрополя: смотрите на карте
Как изменился фронт у Нового: смотрите на карте
К слову, в предыдущем обновлении DeepState писали, что российские войска продвинулись в Курской области и в Донецкой области, в частности в Надиевке и Разливе. Оккупанты достигли успеха на Покровском и Новопавловском направлениях.