Обойдутся без YouTube: заблокировали телеканал боевиков Донбасса

YouTube продолжает блокировать ресурсы пророссийских боевиков. На этот раз недоступным стал телеканал донецких оккупантов – так называемый "Первый Республиканский".

Как информирует 24 канал, теперь при попытке найти аккаунт канала, появляется надпись "Эта страница недоступна. Извините. Попробуйте поискать что-то другое". На такие действия видеохостинга уже отреагировали представители "медиа" боевиков.

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Как отреагировали на блокирование своего канала боевики

Как информирует ТАСС, гендиректор так называемого "Первого Республиканского" почему-то считает блокировку "признанием заслуг". Сергей Паляницын, как ни странно, думает, что таким образом его "ресурс признали лучшим".

Это своего рода даже некая награда, что обратили внимание именно на наш канал. У нас три "республиканских" телеканала, и нас заблокировали единственных на сегодня,

– обрадовался Паляницын.

Отметим, что ранее YouTube "прошелся" по аккаунтам ряда ведомств так называемых "донецкой и луганской республик".

Какие учетные записи заблокировали:

так называемые "министерства информации и управления Народной милиции "ДНР",

агентство"Луганскинформцентр",

"Государственную телерадиокомпанию "ЛНР",

пресс-службу "управления Народной милиции "ЛНР".

Больше об этом здесь YouTube заблокировал ресурсы боевиков с Донбасса

Между тем Госдума может признать боевиков: кратко

Еще в январе депутаты Госдумы обратились к Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "республики боевиков".

Такая "идея" принадлежит депутатам-коммунистам.

За официальное признание наемников депутаты государства-агрессора могут голосовать уже 15 февраля.

Смотрите видео о планах Госдумы относительно боевиков: