Обойдутся без YouTube: заблокировали телеканал боевиков Донбасса
YouTube продолжает блокировать ресурсы пророссийских боевиков. На этот раз недоступным стал телеканал донецких оккупантов – так называемый "Первый Республиканский".
Как информирует 24 канал, теперь при попытке найти аккаунт канала, появляется надпись "Эта страница недоступна. Извините. Попробуйте поискать что-то другое". На такие действия видеохостинга уже отреагировали представители "медиа" боевиков.
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Как отреагировали на блокирование своего канала боевики
Как информирует ТАСС, гендиректор так называемого "Первого Республиканского" почему-то считает блокировку "признанием заслуг". Сергей Паляницын, как ни странно, думает, что таким образом его "ресурс признали лучшим".
Это своего рода даже некая награда, что обратили внимание именно на наш канал. У нас три "республиканских" телеканала, и нас заблокировали единственных на сегодня,
– обрадовался Паляницын.
Отметим, что ранее YouTube "прошелся" по аккаунтам ряда ведомств так называемых "донецкой и луганской республик".
Какие учетные записи заблокировали:
- так называемые "министерства информации и управления Народной милиции "ДНР",
- агентство"Луганскинформцентр",
- "Государственную телерадиокомпанию "ЛНР",
- пресс-службу "управления Народной милиции "ЛНР".
Больше об этом здесь YouTube заблокировал ресурсы боевиков с Донбасса
Между тем Госдума может признать боевиков: кратко
- Еще в январе депутаты Госдумы обратились к Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "республики боевиков".
- Такая "идея" принадлежит депутатам-коммунистам.
- За официальное признание наемников депутаты государства-агрессора могут голосовать уже 15 февраля.
Смотрите видео о планах Госдумы относительно боевиков: