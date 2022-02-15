Як інформує 24 канал, тепер при спробі знайти акаунт каналу, з'являється напис "Ця сторінка недоступна. Вибачте. Спробуйте пошукати щось інше". На такі дії відеохостингу вже відреагували представники "медіа" бойовиків.

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Як відреагували на блокування свого каналу бойовики

Як інформує ТАСС, гендиректор так званого "Першого республіканського" чомусь вважає блокування "визнанням заслуг". Сергій Паляніцин, як не дивно, думає, що таким чином його "ресурс визнали найкращим".

Це свого роду навіть якась нагорода, що звернули увагу саме на наш канал. У нас три "республіканських" телеканали, і нас заблокували єдиних на сьогодні,

– зрадів Паляніцин.

Зазначимо, що раніше YouTube "пройшовся" по акаунтах низки відомств так званих "донецької та луганської республік".

Які облікові записи заблокували:

так звані "міністерства інформації та управління Народної міліції "ДНР",

агенцію "Луганськінформцентр",

"Державну телерадіокомпанію "ЛНР",

пресслужбу "управління Народної міліції "ЛНР".

Більше про це тут YouTube заблокував ресурси бойовиків з Донбасу

Тим часом Держдума може визнати бойовиків: коротко

Ще в січні депутати Держдуми звернулися до Володимира Путіна з проханням визнати так звані "республіки бойовиків".

Така "ідея" належить депутатам-комуністам.

За офіційне визнання найманців депутати держави-агресорки можуть голосувати вже 15 лютого.

Дивіться відео про плани Держдуми щодо бойовиків: