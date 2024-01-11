Парацетамол – самое тяжелое обезболивающее, бинтов не было: как выживали раненые на "Азовстали"

В окруженном Мариуполе, на заводе "Азовсталь", украинские защитники на протяжении недель продолжали отчаянную борьбу. Запасы лекарств и пищи были на грани, но моральный дух наших бойцов – несокрушимый.

Мариуполь – символ стойкости и жертвенности. Защитники города, отрезанные от внешнего мира в мае 2022 года, были вынуждены выживать в условиях дефицита медицинских средств и продовольствия. Ежедневные обстрелы лишь усугубляли трагедию, которая разворачивалась на глазах всего мира, – сообщает 24 Канал.

Читайте полностью Либо выйти всем, либо погибнуть здесь. Плен, день 600․ Как защитники Мариуполя выходили из "Азовстали"

Выживание в условиях полной блокады

Раненые защитники "Азовстали" сталкивались с невероятными испытаниями. Отсутствие антибиотиков и обезболивающих, недостаток бинтов и перевязочного материала заставлял воинов предпринимать отчаянные меры, чтобы выжить.

Даже муравьи становились частью небольшого арсенала медицинских средств, которые использовались для борьбы с инфекциями.

Нечем было лечить. Сначала кололи какие-то обезболивающие, а потом уже дошли до того, что давали "Парацетамол". Это "самые тяжелые" таблетки, потому что других не было. Бинтов тоже не было. Перевязки, помню, были раз в 5 – 7 дней,

– делится боец с позывным "Пастором".

Ситуация с ранеными на "Азовстале" была критической. Врачи и медики делали невозможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье бойцов, но были ограничены в ресурсах. Они использовали любую возможность, чтобы обеспечить раненых хотя бы минимальной помощью.

Жестокость осады ощущалась в каждом уголке "Азовстали". Еды становилось все меньше, а потребность в ней для раненых все увеличивалась. Выживание стало вопросом не только медицины, но и способности выдержать голод и усталость.

, дух украинских защитников оставался непоколебимым. Они продолжали сопротивляться, несмотря на потери и невозможность получить полноценную медицинскую помощь. Их отвага и героизм вдохновляют украинцев по всему миру.

Попытки эвакуации раненых из "Азовстали" были усложнены постоянными обстрелами и отсутствием безопасных коридоров. Каждая попытка выйти из ада была риском, но командование и медицинские работники не сдавались, ища какие-либо возможности для спасения.

У меня была сквозная рана от ВОГ – вырвало мышцу, повредило нервные окончания, перебило артерию. Кость не задело, но рана начала гнить. Моя первая перевязка была через 8 дней. Тогда уже все загнило. А потом операцию сделали, зашивали артерию и еще сильнее что-то занесли туда. Там условия такие, там по-другому тяжело было. К врачам претензий никаких. Они делали, что могли,

– добавил "Пастор".

Мариупольская трагедия – это не только о боли и потерях, но и о несокрушимом духе украинских воинов. Они продолжали борьбу неделями, вопреки всем препятствиям, и мир должен помнить об их жертвенности и героизме.

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Вспомним напоследок, что в начале этого года состоялся обмен пленными, в результате которого домой вернулись домой 230 героев. Среди них – бойцы, защищавшие Мариуполь, а также остров Змеиный.

К сожалению, это не все бойцы, которых враг захватил в плен после эвакуации из "Азовстали" 17 мая 2022 года. Родные и близкие воинов гарнизона подчеркивают: нужно продолжать борьбу за каждого военного, находящегося сейчас в России.