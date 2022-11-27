Об этом 24 каналу рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Ранее сообщалось о том, что для россиян принципиальным является район Павловки и Угледара.

Важно Полковник рассказал, по каким направлениям возможно контрнаступление ВСУ в зависимости от погоды

Россияне не прекращают штурмы

Череватый отметил, что главными направлениями, где враг постоянно пытается штурмовать остаются Бахмутский и Авдеевский, хотя также были попытки штурма на Луганщине в районе Белогоровки и Стельмаховки, но и там враг понес потери и отступил. Россияне применяют все, что у них есть, то есть и артиллерию, и танки, и минометы. Впрочем, прорвать нашу оборону им не удается.

Бывают позиционные отступления с той или иной стороны, но главная задача штурма – это прорыв и выход на оперативное пространство для дальнейшего захвата территорий. Им это не удается,

– заметил представитель Восточной группировки ВСУ.

Череватый назвал сверхважные цели, которые удается достичь благодаря удачной обороне Бахмута: смотрите видео

ВСУ выполняют самые главные цели

Он продолжил, что наши бойцы демонстрируют выдержку, братство, держат строй. Кроме того, им удается выполнять еще и главные цели:

Снижать моральный дух врага, который отчаялся от постоянных неудач и поражений.

Уничтожать живую силу и технику оккупантов.

"Это со временем приведет к остановке такой динамики атак", – подчеркнул Череватый.

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