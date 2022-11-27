Про це 24 каналу розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. Раніше повідомлялось про те, що для росіян принциповим є район Павлівки та Вугледару.

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Росіяни не припиняють штурми

Череватий зазначив, що головними напрямками, де ворог постійно намагається штурмувати залишаються Бахмутський і Авдіївський, хоча також були спроби штурму на Луганщині в районі Білогорівки та Стельмахівки, але й там ворог зазнав утрат і відступив. Росіяни застосовують усе, що в них є, тобто й артилерію, й танки, й міномети тощо. Утім прорвати нашу оборону їм не вдається.

Бувають позиційні відступи з тієї чи іншої сторони, але головна задача штурму – це прорив і вихід на оперативний простір задля подальшого захоплення територій. Їм цього не вдається,

– зауважив речник Східного угруповання ЗСУ.

Череватий назвав надважливі цілі, яких удається досягти завдяки вдалій обороні Бахмута: дивіться відео

ЗСУ виконують найголовніші цілі

Він продовжив, що наші бійці демонструють витримку, братерство, тримають стрій. Крім того, їм удається виконувати ще й найголовніші цілі:

Знижувати моральний дух ворога, який зневірюється від постійних невдач і поразок.

Знищувати живу силу й техніку окупантів.

"Це з часом призведе до зупинення такої динаміки атак", – наголосив Череватий.

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