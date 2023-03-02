Лучше город удержать, чем потом забирать его силой, – офицер ВСУ про оборону Бахмута
У россиян была цель уничтожить Бахмут до начала войны против Украины. Еще бывший император России Петр I превратил город в кладбище.
Об этом 24 Каналу рассказала офицер ВСУ, командир минометного взвода с позывным "Ведьма" Ольга Бигарь. По ее словам, украинские военные делают все возможное, чтобы оккупанты не продвигались вглубь страны и не уничтожали все на своем пути.
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Удержать любой ценой
Ольга Бигарь сообщила, что Россия превратила Бахмут в кладбище уже много веков назад.
"Нужно понимать, что этот город имеет очень серьезную систему подземных ходов, шахт, катакомб, там очень большое количество исторических памятников", – отметила она.
"Ведьма" подчеркнула, что Бахмут есть и всегда будет украинским городом. Поэтому сейчас украинские военные должны удерживать наши города и отбивать их.
По ее словам, выбивать врага с украинской территории действительно очень затратно и по человеческому ресурсу, и по ресурсу боеприпасов.
Мы держим города, даже если нет какого-либо стратегического военного значения этого города, лучше его удержать, если есть возможность, чем потом его забирать силой,
– убеждена она.
Офицер ВСУ подчеркнула, что украинские военные со всем справятся.
Ольга Бигарь объяснила, зачем ВСУ держат оборону Бахмута: смотрите видео
Сложность обороны Бахмута
Ольга Бигарь объяснила, что Бахмут был и является очень сложным участком фронта.
"Бахмутский отрезок характерен, во-первых, сложным рельефом, потому что это складчатая местность. Во-вторых, почвы очень жесткие – это алебастр, мел", – отметила она.
По словам военнослужащей, именно эти факторы усложняют построение даже классической эшелонированной обороны города.
Третье: Бахмут – это для россиян, их кровавого лидера пиар-акция,
– убеждена она.
Бигарь обратила внимание, что для россиян хоть какая-то военная победа сейчас является фактором, поднимающим морально-психологический дух. Потому что накануне они отчитывались руководству только о больших проигрышах, которые получили на поле битвы.
К тому же поражения у них были существенными: не отступали с "жестом доброй воли", а быстро убегали от ВСУ, чтобы их не догнали.
Историческая боль Бахмута
Офицер ВСУ отметила, что в Бахмуте погибло очень большое количество оккупантов.
Этот город исторически захватывала Россия уже не раз и пыталась захватить очень жестоко. Я всегда вспоминаю о том, как первый раз сжигал Бахмут Петр I, как он получил доклад от своего генерала о том, что город сожжен, население переколото,
– подчеркнула она.
По мнению Бигарь, то, что россияне делают в Бахмуте – это агрессия, которая больше обусловлена амбициями, чем стратегическими планами.
"С нашей стороны мы понимаем, что любое продвижение врага по нашей территории, тем более продвижение в городские застройки – это проблема", – рассказала она.
По словам защитницы, военные считают каждый боеприпас и каждую жизнь. Также ВСУ стараются максимально сохранить инфраструктуру города.
Уничтожать то, что нам потом придется восстанавливать – это не входит в планы военных,
– добавила она.
Также Бигарь отметила, что не считает, что кто-то в праве прийти на нашу землю и ее уничтожать.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что каждый день в Бахмуте наши военные уничтожают террористов – они "упаковывают" их сотнями.
- Военно-политический обозреватель Александр Коваленко подчеркнул, что оборона Вооруженных Сил в городе находится на достаточно высоком уровне.
- К тому же военный эксперт Сергей Грабский отметил, что Бахмут имеет большое значение для противника. Именно поэтому оккупанты, не считая потерь, стараются изо всех сил продвинуться вперед.