Россияне заходят в город и попадают под огонь ССО – полковник ВСУ об обороне Бахмута

Некоторые западные СМИ начали распространять информацию, якобы в Вашингтоне и Киеве, разные мнения относительно целесообразности обороны Бахмута. Впрочем, вероятнее всего, это очередная ИПСО врага, ведь город стратегически важен.

Так, россияне тратят огромные средства по подобные вбросы разных медиа. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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ИПСО России о целесообразности обороны Бахмута

Захватчики стремятся "раскачать" ситуацию, причем даже не в Украине, а в мире. Таким образом, заставить партнеров сомневаться в наших способностях, возможностях и правильности принятия решений.

Так что нужно и дальше удерживать единый фронт против информационных войн России. Ведь она уже десятилетиями занимается разными информационно психологическими спецоперациями.

"Держим строй, не прогибаемся. А партнеры точно помогут нам", – подчеркнул военный эксперт.

Бахмут является одним из "столпов" обороны Украины

Свитан подчеркнул, что Бахмут является "кирпичом" в обороне на Донбассе. Он держит линию фронта от Авдеевки до Северска и Белогоровки. Отход от города может обрушить наш фронт, и тогда украинским защитникам придется переходить на другую линию, то есть отходить и подниматься на высоты.

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В то же время это может открыть для россиян возможность дальнейшего выхода на Константиновку, Дружковку, Часов Яр, а дальше – Славянск и Краматорск. Полковник ВСУ подчеркнул, что Бахмут является одним из "столпов" фронта, поэтому Украина будет удерживать его сколько сможет.

Впрочем, если будет необходимость отхода, наши воины отойдут в район Часова Яра. Но это приведет к ухудшению нашего положения и предоставит захватчикам определенное тактическое преимущество. Следовательно, решение нашего командования оставаться в Бахмуте и создать из города "черную дыру", в которую проваливаются россияне и исчезают – является правильным.

Более того, россияне сами попали в этот "информационный капкан". Им некуда деваться – приходится заходить в Бахмут и они попадают под огонь ССО, которые научены работать в городских условиях,

– отметил военный эксперт.

Он объяснил, что любая армия, наступающая в условиях города оказывается в невыгодном положении. Ведь в таких условиях обороняться гораздо легче и наступающие несут огромные потери. Так, в районе Бахмута оккупанты ежесуточно теряют около одного батальона живой силы.

Свитан о целесообразности обороны Бахмута: смотрите видео

Следовательно, если есть плацдарм, на котором ежесуточно можно уничтожать около батальона российских военных за сутки, то его выгодно удерживать.

"Учитывая эти 2 военных момента, где с одной стороны нельзя отходить, потому что это "кирпич" в нашей обороне на линии фронта, а с другой – плацдарм для уничтожения россиян, однозначно правильным было решение его удерживать", – подытожил полковник ВСУ.