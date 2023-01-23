Полковник ВСУ объяснил, почему Бахмут проще оборонять, чем штурмовать

Героическая оборона Бахмута длится более 4 месяцев. ВСУ защищают разрушенный город не по политическим причинам, а сугубо по военным.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, Украина защищает Бахмут преимущественно не как город, а целый рубеж обороны.

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Дело в украинской линии фронта

Роман Свитан объяснил, что линия украинской обороны проходит полосой, в которую включены определенные гарнизоны: Углердар, Марьинка, Красногоровка, Пески, Авдеевка, Константиновка, Бахмут, Соледар. Эта линия составляет примерно 100 км фронта.

"Цепью гарнизонных линий обороны удерживается фронт, причем наши фронтальные укрепления расположены на высотках. Левый берег реки Бахмутки – это начало высоток, где местность поднимается в сторону горы Карачун, это в районе Краматорска и Славянская", – сказал Свитан.

Полковник ВСУ объяснил принципиальную оборону Бахмута: смотрите видео

Полковник ВСУ объясняет принципиальную оборону Бахмута тем, что необходимо удерживать весь этот рубеж обороны. Также по его словам, на этом же рубеже расположены Курдюмовка и Клищиевка.

"Этот общий рубеж обороны больше географический, чем картографический. То есть с точки зрения географического расположения он и удерживается. Поэтому сам по себе район Бахмута, левый берег реки Бахмутка – это хороший рубеж, его сдавать никто не собирается, здесь не политическая воля или какой-то информационный расчет, а чисто военный и географический. "Высотки" гораздо удобнее удерживать в обороне", - отметил Свитан.

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