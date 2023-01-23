Полковник ВСУ объяснил, почему Бахмут проще оборонять, чем штурмовать
Героическая оборона Бахмута длится более 4 месяцев. ВСУ защищают разрушенный город не по политическим причинам, а сугубо по военным.
Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, Украина защищает Бахмут преимущественно не как город, а целый рубеж обороны.
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Дело в украинской линии фронта
Роман Свитан объяснил, что линия украинской обороны проходит полосой, в которую включены определенные гарнизоны: Углердар, Марьинка, Красногоровка, Пески, Авдеевка, Константиновка, Бахмут, Соледар. Эта линия составляет примерно 100 км фронта.
"Цепью гарнизонных линий обороны удерживается фронт, причем наши фронтальные укрепления расположены на высотках. Левый берег реки Бахмутки – это начало высоток, где местность поднимается в сторону горы Карачун, это в районе Краматорска и Славянская", – сказал Свитан.
Полковник ВСУ объяснил принципиальную оборону Бахмута: смотрите видео
Полковник ВСУ объясняет принципиальную оборону Бахмута тем, что необходимо удерживать весь этот рубеж обороны. Также по его словам, на этом же рубеже расположены Курдюмовка и Клищиевка.
"Этот общий рубеж обороны больше географический, чем картографический. То есть с точки зрения географического расположения он и удерживается. Поэтому сам по себе район Бахмута, левый берег реки Бахмутка – это хороший рубеж, его сдавать никто не собирается, здесь не политическая воля или какой-то информационный расчет, а чисто военный и географический. "Высотки" гораздо удобнее удерживать в обороне", - отметил Свитан.
Последние новости из Бахмута: главное
- Аналитики Института изучения войны (ISW) считают оборону Бахмута, вероятно, стратегически правильно, несмотря на большие потери для Украины. Сам Бахмут не имеет большого тактического или оперативного значения, но если Россия захватила бы этот город, Украине пришлось бы строить свою оборону в менее благоприятной местности.
- Британская разведка сообщает, что россияне восстанавливают силы для наступления в районе Соледара, а вообще считают, что война зашла в тупик.
- 20 января российские захватчики пытались прорвать украинский рубеж обороны в районе Бахмута, но пограничники дали отпор. По результатам боя: 9 убитых оккупантов и ориентировочно 17 раненых.