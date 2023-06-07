Там все новейшее оружие, – Зеленский ответил на упреки в "недостаточном укреплении" Бахмута

Воины в Бахмуте получают все лучшее вооружение. До начала полномасштабной войны у Украины его не было.

Об этом во время общение с журналистами 6 июня заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 Канал. Так он ответил на вопрос о якобы "недостаточном укреплении" города.

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Воины в Бахмуте – суперлюди

Зеленский сообщил, что Силы обороны в Бахмуте получали лучшее вооружение. Они уничтожили около 21 тысячи террористов ЧВК "Вагнера", а еще 60 тысяч наемников получили ранения.

Серьезная ли там защита? Я думаю там мощные люди и командиры, мы знаем, какие потери были у нас, но их невозможно даже сравнить. Не хочу говорить о деталях, но все лучшее и новейшее воины получили на этом направлении, лучшие системы, артиллерию,

– заявил президент.

Он добавил, что Бахмут сдерживал сотни тысяч оккупантов.

"Это большое количество военных. Я видел много раненых, был там, это супер-люди. Все, что нам приходило, дефицит, снаряды мы туда отдавали. До начала полномасштабной войны у нас не было этого оружия и не могло быть", – объяснил глава государства.

Он подчеркнул, что военные на фронте понимают, что когда оружие есть, то его передают на передовую.

"О городе – как можно укрепить многоэтажку, когда по городу прилетает 50 000 снарядов в день? Укрепляются входы в город. Бахмут не готовился к полномасштабной войне. Было ясно, что он возьмет на себя функцию магнита. Кто говорит, что можно укрепить пятиэтажку против С-300 или артиллерии, я думаю, он не очень понимает", – подытожил украинский лидер.

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Враг теряет позиции под Бахмутом

Утром 7 июня командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский обнародовал видео мощной работы 3 ОШБр на Бахмутском направлении.

Генерал-полковник подчеркнул, что Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, а враг теряет позиции под Бахмутом.