Россия строит укрытие для самолетов: авиабаза "Бельбек" усиливает защиту

Россия начала активнее возводить укрытия на военных авиабазах, чтобы защитить авиацию от ударов украинских дронов, ракет и артиллерии. Одним из объектов, где продолжается строительство, стал аэродром "Бельбек" во временно оккупированном Крыму.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The War Zone. По данным издания, на спутниковых снимках от 19 декабря зафиксировали около 10 укрытий для самолетов, а также другие защитные сооружения.

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Россияне усиливают оборону авиации

Новые укрытия создаются из железобетонных конструкций, которые обеспечивают устойчивость к обломкам и близким взрывам. Также построены более легкие защитные конструкции на групповых стоянках, где самолеты готовят к взлету.

Строительство защитных укрытий для авиации на аэродроме "Бельбек" / Фото TWZ

https://twitter.com/thewarzonewire/status/1870228818159644734

Строительство таких укрытий является ответом на успешные атаки Сил обороны Украины, в частности на "Бельбек". Этот объект находится в зоне досягаемости украинских дальнобойных дронов и ракет, поэтому оккупанты пытаются снизить риски повреждения своих самолетов.

На "Бельбеке" строят укрытие для авиации / Фото TWZ

https://twitter.com/MilAviaUA/status/1795771746030862573

Кроме "Бельбека", похожие сооружения возводят и на других аэродромах в Крыму и России, в частности в Мариновке, Крымске, Ейске и Ахтубинске.

Защита самолетов является стратегической задачей для российских военных, ведь новые укрытия также затрудняют обнаружение самолетов спутниками и другими средствами разведки. Однако даже такие меры не всегда спасают: украинские дальнобойные дроны уже успешно атаковали аэродромы с укрытиями, как это произошло в Волгоградской области.

Что известно об укрытиях в России и Крыму

На аэродромах России возводят укрытия для фронтовых бомбардировщиков Су-24, Су-34 и истребителей Су-27П. Однако предыдущий опыт показывает, что такие сооружения не обеспечивают абсолютной защиты. К примеру, на аэродроме Мариновка, несмотря на построенные укрытия, украинские дроны успешно поразили объекты.

Строительство укрытий также направлено на защиту авиации от суббоеприпасов ракет ATACMS, которыми Украина недавно начала поражать стратегические объекты врага. Несмотря на меры россиян, Силы Обороны Украины продолжают демонстрировать способность наносить эффективные удары по вражеским объектам.