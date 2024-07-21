Вопросы войска были второстепенными: как Запад развивает свою безопасность

Сейчас Запад делает акцент на обороне. Прежде всего Европа вкладывается в инфраструктуру, чтобы ремонтировать технику, изготавливать снаряды и так далее. Ведь раньше войсками занимались значительно меньше.

За последние 30 лет, когда распался Советский Союз, на Западе считали, что больше некому противостоять, поэтому сокращали вложения в армию. Это 24 Каналу отметил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

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"Сейчас вкладываются в инфраструктуру, чтобы в любой момент можно было взять со складов большое количество снарядов, которые уже изготовлены, которые уже лежат, и в очень короткие сроки разогнать имеющиеся мощности. Начали изготавливать столько боеприпасов, сколько потребуется", – сказал он.

Представления европейцев о войне были другими

Иван Ступак отметил, что полномасштабное вторжение России в Украину показало Западу, что те догмы, в которые они верили, неправильные. Европейцы считали, что если и война начнется, то будет скоротечной, что ее можно будет быстро завершить. Поэтому сейчас они активно инвестируют в свою безопасность.

Посмотрим на Авдеевку, Бахмут. Сотни тысяч снарядов. Если посчитать количество российских боеприпасов, которые упали на захваченные россиянами города, то это выйдут тактические ядерные удары, которые были нанесены по территории Украины,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.