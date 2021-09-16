Оборона на границах усиливается – "слуга" Бардина о Союзном государстве Беларуси и России

У Украины тысячекилометровая белорусско-украинская граница. Образование Союзного государства между Беларусью и Россией создает большие угрозы для нашей страны.

Поэтому обороноспособность нашей армии усиливается. Об этом в программе Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказала народный депутат от "Слуги народа" Марина Бардина.

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Бардина: неизвестно, как Путин захочет использовать Беларусь

"Оборонительные мероприятия и контроль за рубежом сейчас усиливаются. Что может делать Украина? Наращивать свою оборонительную способность, усиливать армию", – подчеркнула она.

По ее мнению, Украина сейчас правильно выстраивает дипломатическую коммуникацию насчет Беларуси. Наличие общей границы означает, что отношения с этим государством должны быть. Ведь это вопрос нашей безопасности.

Неизвестно, на что посягнет Путин, как захочет использовать Беларусь и в части белорусско-украинской границы,

– подчеркнула нардеп.

По ее словам, то, что Украина не рискует становиться частью каких-то игр Путина – это правильно. К тому же огромное наше достижение это обороноспособность, которая становится все лучше.

"То, что президент Беларуси не говорит России "нет" – это будущее его страны и граждан. Мы выстраиваем для себя политику независимой страны, но добрососедскую с европейскими партнерами", – отметила Бардина.

Создание Союзного государства между Россией и Беларусью: главное