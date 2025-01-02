В Харьковской области готовят круговую оборону Балаклеи и Изюма, – Синегубов

В Харьковской области продолжается строительство фортификационных сооружений, в частности укрепление круговой обороны городов Изюм и Балаклея. Эти работы выполняются в соответствии с планом под контролем военных.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире национального марафона.

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Что известно о подготовке круговой обороны Балаклеи и Изюма

Олег Синегубов рассказал, что мероприятия по укреплению обороны в Харьковской области, в частности в Изюме и Балаклее, является частью плановых мероприятий, предусмотренных для укрепления обороноспособности региона.

Опять же, это, скажем так, плановые мероприятия, которые принимаются сейчас для того, чтобы учитывать действительно линию фронта, возможно, ее изменение в направлении движения врага и, в принципе, его приоритеты на линии фронта. Поэтому, конечно, на очереди это – построение фортификационных сооружений, это – круговая оборона города Балаклея и города Изюма,

– отметил он.

Чиновник также подчеркнул, что он не может говорить, на каком этапе, находится построение этих фортификационных сооружений, однако отметил, что администрация выполняет возложенные на нее задачи.

Синегубов рассказал, что часть работ выполняют сами военные. В конце концов глава Харьковской ОВА заметил, что там работы идут по плану и их полностью контролируют наши военные.

К слову, в Генштабе ВСУ в вечерней сводке с фронта 1 января рассказали, что враг семь раз атаковал украинские укрепления на Купянском направлении в районах Колесниковки, Загрызово, Лозовой и Новой Кругляковки. На момент публикации сводки пять боестолкновений еще продолжались.