На Киевщине закончились командно-штабные учения группировки сил и средств обороны города Киев

13 июня 2024, 16:40
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Сухопутные войска

В Киевской области закончились командно-штабные учения. Группировки отрабатывали слаженность совместных действий.

На Киевщине 13 июня закончились командно-штабные учения группировки сил и средств обороны города Киев. Подчиненные части показали высокую эффективность.

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Наши подразделения провели оборонительную операцию

На учениях отработали наземные, речные, беспилотные, противовоздушные и противодиверсионные действия.

В соответствии с замыслом, наши подразделения провели оборонительную операцию в условиях активного применения всего спектра наступательного вооружения и действий диверсионно-разведывательных групп.

Наши подразделения показали высокую результативность, оперативность и слаженность при проведении оборонительной операции.

Возможно ли повторное наступление на Киев

  • В своем интервью глава ГУР Кирилл Буданов ответил на вопрос о том, есть ли вероятность повторного наступления россиян на Киев. В частности, он осудил такие высказывания и назвал их "безосновательными".
  • Он также отметил, что по состоянию на сейчас ситуация абсолютно не изменилась и такая угроза отсутствует.
  • В разговоре с журналистами глава ГУР подтвердил информацию о том, что о возможной высадке российского десанта в Гостомеле было известно заранее.

Автор: Вікторія Кульженко