Оборона Северодонецка украинскими воинами дорого обошлась Кремлю, – ISW

У Москвы, говорят аналитики, сейчас новая тактика – на ограничение российских потерь. Однако в случае Северодонецка она совсем не сработала: оккупанты остались без значительного количества техники и живой силы.

В Институте изучения войны отметили, что это произошло благодаря украинской обороне областного центра Луганской области. В ближайшем будущем, говорят аналитики, ВСУ могут отойти и из Лисичанска.

К теме Россияне хотят окружить Лисичанск: карта боевых действий по состоянию на 29 июня

Украинские войска могут отойти на более защищенные позиции

Этот уход с Луганщины будет направлен, вероятно, на преждевременное завершение российского наступления. Также такие действия могут продолжаться до тех пор, пока украинские силы не займут более защищенные позиции. Речь идет о выравнивании линии фронта – вдоль прямой линии из более укрепленных городов и сел.

Россиянам придется форсировать Северский Донец

Чтобы продолжить наступление оккупантам, оставшимся в Северодонецке, нужно будет форсировать Северский Донец. Это движение потребует какого-то времени, потому что российская армия разрушила три основных моста. Также время нужно для восстановления боеспособности.

В Институте изучения войны затрудняются ответить на вопрос, сколько сейчас российских войск находятся в Северодонецке.

Читайте также Оккупанты наступают на Славянск, Лисичанск и Бахмут: какая ситуация на фронте

Последние новости о ситуации в Северодонецке:

После установления контроля за практически разрушенным городом, россияне пытаются поставить там свою оккупационную "власть".

Агрессоры говорят о скором восстановлении инфраструктуры, однако это невозможно. Гуманитарная ситуация в Северодонецке – очень сложная.

Тем временем британская разведка заверила, что взятие Северодонецка – это еще не победа в битве за Донбасс.

Вместе с тем, это значительный успех, хотя и с большими потерями для российской армии.

Смотрите в видео: какая сейчас ситуация на фронте