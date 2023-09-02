Город, как куча камней: россияне превратили Угледар в руины, покрытые черным дымом

В небольшом городе Донецкой области до войны проживало примерно 15 тысяч человек. Здесь проходили различные культурные мероприятия, которые популяризировали не только город, но и в целом Донбасс. Сегодня же в Угледаре – ни одного уцелевшего здания и постоянные столбы дыма.

Город обстреливают 20 – 40 раз в день, сбрасывают по несколько авиабомб, а реактивные системы залпового огня не перестают работать. Об этом 24 Каналу рассказала волонтер, основательница БФ "Ангелы Донбасса" Яна Статна, добавив, что с каждым днем ситуация усложняется.

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Россияне "выжигают" город

Ранее в Угледар вело две дороги. Сегодня их настолько обстреливают, что волонтеры ездят по полевым путям.

Яна Статна рассказала, что город имеет интересное расположение: сначала надо ехать по полям и извилистым дорогам, а потом появляются очертания города, многоэтажки и зеленые насаждения.

Сегодня ты едешь по этим же дорогам, но видишь очертания уже другого города: сгоревшего, черного, покрытого облаком дыма,

– сказала волонтер.

В Угледаре уже нет ни одного уцелевшего здания, окна в домах, если не выбиты, то поломаны или унесены. Целые подъезды просто сложились к фундаменту, а междомовая территория настолько захламлена, что там невозможно пройти.

В городе нет коммунальщиков, никто не убирает, но это и опасно делать, потому что россияне реагируют на места скопления людей.

– подчеркнула Яна Статна.

Основательница БФ "Ангелы Донбасса" рассказала об уничтожении Угледара: смотрите видео

Угледар превратили в груды камней

Для того чтобы помочь людям волонтеры сначала прячут свои автомобили, а затем пешком ходят в дома, где они находятся. Передвигаться по городу очень опасно.

Мы бегали, но даже это сложно, потому что ты слышишь, как над тобой постоянно что-то пролетает, надо всегда прятаться,

– сказала волонтер.

На улицах можно увидеть ковер или елку, которые ударной волной выбросило из домов людей, а через выбитые окна просматриваются домашние библиотеки и книги на полках.

Заезжая в Угледар, мне каждый раз больно, словно впервые, потому что россияне с какой-то бешеной ненавистью выжигают город. Они превратили его в безмолвные руины, в груды камней, которые еще неделю или месяц назад были чьим-то домом,

– подчеркнула Яна Статна.

До полномасштабной войны в Угледаре организовывали разные культурные, художественные инициативы, даже проводили акции против "русского мира" и русских церквей. К слову, в центре города стояла одна из них.

"Сегодня церковь уничтожена и всякий раз когда мы приезжаем, я вижу, как россияне ее добивают и добивают. У них нет ничего святого", – добавила Яна Статна.

Угледар сегодня: как уничтожали город