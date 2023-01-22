Белгород готовится: Жданов предположил, понадобятся ли россиянам оборонительные сооружения

На Белгородщине у россиян паника. Они строят укрепления и блокпосты, готовясь к возможному наступлению из Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, активные действия пока наблюдаются только в одной области в России.

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Что испугало россиян

Олег Жданов объяснил, что в Курской и Брянской областях пока спокойно. В соседней же Белгородской энергично строятся линии обороны.

Эта истерика, вызванная вроде тем, что НАТО, или Украина вместе с НАТО, совершит вторжение в Россию и поотбирает у них туалеты на улице, их ресурсы захватит,

– подчеркнул он.

По его словам, Россия создает "железный занавес" на границе с Украиной.

"Насколько я понял, сам город Белгород переходит в осадное положение", – рассказал военный эксперт.

Он отметил, что россияне разработали даже план обороны города. Поэтому в Белгороде начинают все быстро закладывать мешками с песком, строить укрепления, блокпосты. Ситуация сильно напоминает происходящее в Украине после вторжения России 24 февраля 2022 года.

"Но у нас бои были и в Киеве, и в других городах, где мы строили оборонительные сооружения для того, чтобы защищать их", – подчеркнул Жданов.

Однако россияне вместо этого начали укреплять свои дома.

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Реакция Украины

Олег Жданов подчеркнул, что подобные действия россиян вызывают смешанные эмоции.

"Меня лично это удивляет и вызывает улыбку. От кого они защищаются?" – добавил он.

Военный эксперт предположил, что причиной такой паники является российская пропаганда, которая запугивает людей по поводу возможного нападения со стороны Украины.

Ни по территории Беларуси, ни по территории России никаких огневых ударов Украина не наносит. От чего вы, россияне, защищаетесь, вообще не понятно,

– подчеркнул он.

По его словам, Украина открывает огонь только по территории Украины, потому что это наша законная территория.

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