Оборонный комитет Рады принял решение переголосовать правки в законе об олигархах

Верховная Рада будет идти согласно регламенту, чтобы избежать юридических коллизий в так называемом "антиолигархическом" законе. Правки поставят на голосование в сессионном зале.

Об этом сообщил председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк. Он подчеркнул, что соответствующее решение принял оборонный комитет утром 22 октября.

К теме Зеленский говорит, что Венецианская комиссия не будет рассматривать закон об олигархах без его подписи

Коллизии в документе будут устранять с помощью голосования

Все-таки решили идти по 131 статье регламента, исправление технико-юридических неточностей,

– написал Железняк.

Отметим, что нардеп Людмила Буймистер утверждала, что единственный способ устранить юридические коллизии в документе – это поставить правки на голосование. С таким же мнением сразу после голосования за закон 23 сентября выступил и Ярослав Железняк.

В документе есть определенные юридические ошибки, ведь сразу три депутатские поправки – 396, 398, 406 – противоречат друг другу.

Что известно о законе об олигархах:

Инициатива принадлежит президенту Владимиру Зеленскому.

Уже в июне 2021 года законопроект направили в парламент как неотложный.

В июле нардепы проголосовали за документ в первом чтении.

Из-за законопроекта возник конфликт между тогдашним спикером Дмитрием Разумковым и руководством "Слуги народа".

Разумков направил документ на рассмотрение Венецианской комиссии.

Уже 23 сентября нардепы приняли закон – в то время, когда Разумков был на самоизоляции из-за коронавируса.

Ранее в парламенте из-за подписания закона вспыхнул спор между спикером Русланом Стефанчуком и его предшественником – Дмитрием Разумковым. Оба политика уверены, что именно они должны визировать документ.

Тексты публикаций Ярослава Железняка:

Оборонный комитет снова утром собрался и принял решение переголосовывать ряд правок к закону 5599 об олигархах.

Все-таки решили идти по 131 статье регламента, исправления технико-юридических неточностей.