В России на заводах по изготовлению "Ланцетов" и "Искандеров" обнаружили оборудование из Южной Кореи

На российских заводах, где изготавливают БПЛА типа "Ланцет" и пусковые установки к ракетам "Искандер", обнаружили станки из южнокорейской компании DN Solutions. На территорию страны-агрессора они попали через Китай.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Korea Times.

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На российских оборонных заводах обнаружили оборудование из Кореи

Недавно Совет экономической безопасности Украины опубликовал исследование, в котором утверждал, что южнокорейское оборудование DN Solutions установлено на российских военных заводах. В частности, корейские верстаки обнаружили на заводах, где изготавливают дроны типа "Ланцет" и "Искандеры".

Имеющиеся таможенные и закупочные записи указывают на то, что это были поставки нового оборудования, осуществленные по контрактам 2023 и 2024 годов,

– заявил советник президента по вопросам санкций Владислав Власюк.

Вероятно, корейское оборудование попало в Россию через китайских дистрибьюторов, в частности компанию Silver Technology. Стоимость корейских станков оценивается в более 19 миллионов долларов.

В то же время в компании DN Solutions отрицают любые поставки оружия в Россию. Южнокорейский производитель отметил, что с начала полномасштабной войны все поставки в страну-агрессора прекратились. Также в Корее заявили, что строго придерживаются законодательства, которое запрещает экспорт стратегической продукции без разрешения.

В компании также добавили, что прекратили сотрудничество с китайскими компаниями, как только узнала о фактах реэкспорта в Россию.

Мы проинформировали дилеров и агентства, что продажа нашего оборудования в Россию и обхождение экспортного контроля строго запрещены. Мы также предупредили их, что несоблюдение этой политики является не только нарушением условий контракта, но и может привести к строгим санкциям со стороны государственных органов,

– отметили в Корее.

Ранее южнокорейский военный случайно выпустил очередь из пулемета в сторону Северной Кореи в демилитаризованной зоне. Сеул немедленно сообщил Пхеньян об инциденте, чтобы избежать напряжения