Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Korea Times.

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На російських оборонних заводах виявили обладнання з Кореї

Нещодавно Рада економічної безпеки України опублікувала дослідження, у якому стверджувала, що південнокорейське обладнання DN Solutions встановлено на російських військових заводах. Зокрема, корейські верстаки виявили на заводах, де виготовляють дрони типу "Ланцет" та "Іскандери".

Наявні митні та закупівельні записи вказують на те, що це були поставки нового обладнання, здійснені за контрактами 2023 і 2024 років,

– заявив радник президента з питань санкцій Владислав Власюк.

Ймовірно, корейське обладнання потрапило у Росію через китайських дистриб’юторів, зокрема компанію Silver Technology.. Вартість корейських верстаків оцінюють у понад 19 мільйонів доларів.

Водночас у компанії DN Solutions заперечили будь-яке постачання зброї до Росії. Південнокорейський виробник наголосив, що від початку повномасштабної війни всі поставки до країни-агресорки припинилися. Також у Кореї заявили, що суворо дотримуються законодавства, яке забороняє експорт стратегічної продукції без дозволу.

У компанії також додали, що припинили співпрацю з китайськими компаніями, щойно дізналася про факти реекспорту до Росії.

Ми поінформували дилерів і агентства, що продаж нашого обладнання до Росії та обходження експортного контролю суворо заборонені. Ми також попередили їх, що недотримання цієї політики є не лише порушенням умов контракту, а й може призвести до суворих санкцій з боку державних органів,

– наголосили у Кореї.

Раніше південнокорейський військовий випадково випустив чергу з кулемета в бік Північної Кореї в демілітаризованій зоні. Сеул негайно повідомив Пхеньян про інцидент, щоб уникнути напруги