Обострение на Донбассе, обсуждение минских соглашений в ООН: главные новости 17 февраля

Боевики 39 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Совбез ООН по инициативе России собрался на обсуждение минских договоренностей. Президент Владимир Зеленский посетил фронт. Украина, Польша и Великобритания официально объявили о создании военного союза. Такими были главные новости 17 февраля.

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Обострение на Донбассе

Боевики активно атакуют

Источник: штаб ООС

С утра 17 февраля боевики на Донбассе атаковали украинские позиции на Донбассе. В общей сложности российские наемники 39 раз открывали огонь. Во время атак они использовали запретное вооружение.

С особым цинизмом российские оккупационные войска осуществили обстрел населенного пункта Станица Луганска, что в Луганской области. Из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 миллиметра террористы выпустили 32 снаряда,

– говорится в заявлении штаба ООС.

В результате атак боевиков 4 человека получили ранения – 2 украинских защитника и 2 мирных жителя.

Обстрел Станицы Луганской

Источник: 24 канал

Одним из тех населенных пунктов, который подвергся наибольшим атакам стала подконтрольная Украине Станица Луганская. Оккупанты открыли огонь из артиллерии в сторону Станицы Луганской. В целом в жилые кварталы выпустили 32 снаряда. В частности, попали в детский сад. В учреждении находились 20 детей и 18 работников персонала.

Снаряд пробил стену музыкального зала. Обломки разлетелись по помещению. К счастью, в этой комнате не было занятий, поэтому малыши не пострадали. Однако травмировались трое работников садика. Контузии получили сторож, прачка и помощница воспитателя. Пострадавших забрали в больницу. Они находятся в шоковом состоянии.

Обстрел детсада в Станице Луганской / Фото Сергея Нещадима:

Эвакуация детей

В учреждение сразу прибыли спасатели, которые вместе с воспитателями эвакуировали детей. Персонал и спасатели держали испуганных малышей за руки и бежали с ними в подвал.

Смотрите видео эвакуации детей:

Кроме того, оккупанты били по железной дороге. Вражеский снаряд также влетел во двор школы в поселке Врубовка Луганской области. К счастью, никто не пострадал.

Из-за обстрелов оккупантов украинские власти призвали жителей прифронтовых населенных пунктов не выходить на улицу.

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Реакция Украины на обстрелы

Источник: 24 канал

Из-за активизации российских наемников украинские власти обратились к международному сообществу с призывом отреагировать на действия оккупантов.

Кроме того, из-за обострения украинская делегация в Трехсторонней контактной группе призвала собрать срочное заседание.

Украинская делегация обратилась к представителю ОБСЕ в ТКГ относительно безотлагательного созыва внеочередных консультаций рабочей группы по вопросам безопасности, а также внеочередного заседания ТКГ,

– говорится в сообщении украинской делегации.

В делегации подчеркнули, что Украина готова к дальнейшей работе в переговорном формате для прекращения нарушений и возобновления режима тишины, ведь только при условии тишины возможно дальнейшее движение по гуманитарным, социальным и политическим вопросам с целью мирного урегулирования конфликта на украинском Донбассе.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что боевики активизировались в этот день намеренно, ведь Совбез ООН собирался на заседание относительно минских соглашений.

Зеленский посетил фронт

Источник: Офис Президента

Несмотря на обстрелы и провокации на Донбассе, президент Владимир Зеленский посетил фронт и не изменил планы своего визита. Накануне об этом в комментарии 24 каналу рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Во время визита глава государства осмотрел образцы новейшего вооружения и военной техники, переданные подразделениям ВСУ. В частности, речь идет о противотанковых ракетных комплексах FGM-148 Javelin и NLAW и гранатомете М141.

Также президент пообщался с военнослужащими и отметил поддержку наших защитников.

Горжусь вашим героизмом. Вы стоите на защите независимости Украины и даете достойный отпор врагу. Чувствуем постоянную гордость за наших защитников,

– подчеркнул президент.

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Также во время визита на фронт Владимир Зеленский почтил память украинских защитников, погибших в боях за город. Глава государства возложил цветы к Мемориалу погибших на Донбассе бойцов.

Помимо президента, там были руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Зеленский почтил память защитников в Авдеевке / Фото Офиса Президента

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Россия созвала Совбез ООН

Источник: 24 канал

Блинкен заявил о возможности провокаций

По инициативе России вечером 17 февраля Совбез ООН собрался для обсуждения минских соглашений. На обсуждении выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он уделил внимание угрозе полномасштабного вторжения России в Украину.

По словам Блинкена, ООН несет ответственность за мир в мире. Госсекретарь подчеркнул, что вопрос безопасности Украины – вопрос безопасности мира.

Энтони Блинкен отметил, что Россия убеждает, что она отводит свои войска от украинских границ. Однако данные разведки говорят обратное. По словам госсекретаря США, наземные войска, корабли и самолеты готовятся к нападению на Украину. И это, по его словам, может произойти в ближайшие несколько дней.

По словам Блинкена, Россия пытается создать повод для нападения на Украину. И у этого сценария есть несколько вариантов.

Это может быть сфабрикованный, так сказать, теракт в России или будут обнаружены массовые захоронения. Это может быть постановочный удар беспилотника по гражданскому населению или реальная атака с использованием химического оружия. Россия может назвать это событие этнической чисткой или геноцидом,

– заявил Блинкен.

Также госсекретарь США обратился к России с призывом четко и неоднозначно заверить в отсутствии намерений напасть на Украину и отвести войска от наших границ.

Россия говорит об отводе войск

На заседании Совбеза ООН Россия, которая, к слову, сейчас там председательствует, в традиционной манере обвиняла во всех возможных грехах Украину и международных партнеров, в том числе США.

Представитель страны-агрессора Сергей Вершинин заявил, что Россия якобы отвела часть своих войск от украинских границ.

На самом деле российские силы, как были, так и остаются на российской территории. Позавчера началось возвращение некоторых частей после завершения учений на места их дислокации на российской территории,

– убеждал Вершинин.

Представитель России еще раз повторил, что Кремль проводит военные учения на своей территории – в том режиме, который Москва считает нужным.

Однако Вершинин добавил, что Россия готова к диалогу.

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Создание альянса Украины, Польши и Великобритании

Источник: 24 канал

Еще 21 января 2022 года Великобритания заявила о готовности создать военный союз с Польшей и Украиной. Официально о нем должны были заявить 1 февраля – во время визита премьер-министров Польши и Великобритании в Украину, однако это должны были сделать главы МИД.

Незадолго до поездки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев, министр иностранных дел Элизабет Трасс заболела коронавирусом. Потому объявление перенесли.

Однако Элизабет Трасс прибыла в Киев 17 февраля. На совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой они объявили о создании нового альянса.

Мы имеем честь сообщить о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового трехстороннего формата сотрудничества,

– заявил Дмитрий Кулеба.

Теперь Польша и Великобритания будут помогать Украине обороняться, страны будут сосредоточивать усилия на экономическом, торговом, энергетическом сотрудничестве и борьбе с дезинформацией и особое внимание будут уделять Крымской платформе.

Также три страны будут усиливать совместную работу по обеспечению стабильности и усилению устойчивости Украины, укрепляя демократию на границе в Восточной Европе.