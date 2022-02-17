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Зверніть увагу "Діти йшли як закам'янілі": свідки розповіли про потужний обстріл дитсадка у Станиці Луганській

Загострення на Донбасі

Бойовики активно атакують

Джерело: штаб ООС

Від ранку 17 лютого бойовики на Донбасі атакували українські позиції на Донбасі. Загалом російські найманці 39 разів відкривала вогонь. Під час атак вони використовували заборонене озброєння.

З особливим цинізмом російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська, що на Луганщині. З важкого артилерійського озброєння калібру 122 міліметри терористи випустили 32 снаряди,

– йдеться в заяві штабу ООС.

Унаслідок атак бойовиків 4 людей зазнали поранень – 2 українських захисників та 2 мирних мешканців.

Обстріл Станиці Луганської

Джерело: 24 канал

Одним із тих населених пунктів, який зазнав найбільших атак стала підконтрольна Україні Станиця Луганська. Окупанти відкрили вогонь з артилерії у бік Станиці Луганської. Загалом у житлові квартали випустили 32 снаряди. Зокрема, влучили у дитячий садок. У закладі тоді перебували 20 дітей та 18 працівників персоналу.

Снаряд пробив стіну музичної зали. Уламки розлетілись по приміщенню. На щастя, у цій кімнаті не було занять, тому малеча не постраждала. Однак травмувались троє працівників садка. Контузії зазнали сторож, прачка та помічниця вихователя. Постраждалих забрали до лікарні. Вони перебувають у шоковому стані.

Обстріл дитсадка у Станиці Луганській / Фото Сергія Нещадима:

Евакуація дітей

До закладу одразу прибули рятувальники, які разом з вихователями евакуювали дітей. Персонал та рятувальники тримали перелякану малечу за руки та бігли з ними до підвалу.

Дивіться відео евакуації дітей:

Крім того, окупанти гатили по залізниці. Ворожий снаряд також влетів на подвір'я школи в селиці Врубівка на Луганщині. На щастя, ніхто не постраждав.

Через обстріли окупантів українська влада закликала мешканців прифронтових населених пунктів не виходити на вулицю.

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Реакція України на обстріли

Джерело: 24 канал

Через активізацію російських найманців українська влада звернулася до міжнародної спільноти із закликом відреагувати на дії окупантів. Президент України назвав такі дії бойовиків провокацією.

Крім того, через загострення українська делегація в Тристоронній контактній групі закликала зібрати термінове засідання.

Українська делегація звернулась до представника ОБСЄ в ТКГ щодо невідкладного скликання позачергових консультацій робочої групи з питань безпеки, а також позачергового засідання ТКГ,

– мовиться у повідомленні української делегації.

У делегації наголосили, що Україна готова до подальшої роботи в переговорному форматі задля припинення порушень і відновлення режиму тиші, адже лише за умови тиші можливий подальший рух з гуманітарних, соціальних та політичних питань з метою мирного врегулювання конфлікту на українському Донбасі.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що бойовики активізувалися в цей день навмисно, адже Радбез ООН збирався на засідання щодо мінських угод.

Зеленський відвідав фронт

Джерело: Офіс Президента

Попри обстріли та провокації на Донбасі, президент Володимир Зеленський відвідав фронт та не змінив плани свого візиту. Напередодні про це в коментарі 24 каналу розповів речник президента Сергій Никифоров.

Під час візиту глава держави оглянув зразки новітнього озброєння та військової техніки, які передали підрозділам ЗСУ. Зокрема, мовиться про протитанкові ракетні комплекси FGM-148 Javelin та NLAW та гранатомет М141.

Також президент поспілкувався з військовослужбовцями та наголосив на підтримці наших захисників.

Пишаюся вашим героїзмом. Ви стоїте на захисті незалежності України та даєте гідну відсіч ворогові. Відчуваємо постійну гордість за наших захисників,

– наголосив президент.

Візит Володимира Зеленського на передову: дивіться відео

Також під час візиту на фронт Володимир Зеленський вшанував пам'ять українських захисників, які загинули в боях за місто. Глава держави поклав квіти до Меморіалу пам'яті загиблих на Донбасі бійців.

Окрім президента, там також були керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.



Зеленський вшанував пам'ять захисників в Авдіївці / Фото Офісу Президента

До теми Це велика провокація, – Зеленський відреагував на обстріл дитсадка у Станиці Луганській

Росія скликала Радбез ООН

Джерело: 24 канал

Блінкен заявив про можливість провокацій

З ініціативи Росії увечері 17 лютого Рада безпеки ООН зібралася для обговорення мінських угод. На обговоренні виступив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він приділив увагу загрозі повномасштабного вторгнення Росії до України.

За словами Білінкена, ООН несе відповідальність за мир у світі. Держсекретар наголосив, що питання безпеки України є питанням безпеки світу.

Ентоні Блінкен зауважив, що Росія переконує у тому, що вона відводить свої війська від українських кордонів. Однак дані розвідки кажуть протилежне. За словами держсекретаря США, наземні війська, кораблі та літаки готуються до нападу на Україну. І це, за його словами, може трапитися у найближчі кілька днів.

За словами Блінкена, Росія намагається створити привід для нападу на Україну. І в цьому сценарії є кілька варіантів.

Це може бути сфабрикований, так би мовити, теракт у Росії, або будуть виявлені масові поховання. Це може бути постановочний удар безпілотника по цивільному населенню або реальна атака з використанням хімічної зброї. Росія може назвати цю подію етнічним чищенням чи геноцидом

– заявив Блінкен.

Також держсекретар США звернувся до Росії з закликом чітко та неоднозначно запевнити у відсутності намірів напасти на Україну та відвести війська від наших кордонів.

Росія каже про відведення військ

На засіданні Радбезу ООН Росія, яка ,до слова, зараз там головує, у традиційній манері звинувачувала у всіх можливих гріхах Україну та міжнародних партнерів, зокрема США.

Представник країни-агресорки Сергій Вершинін заявив, що Росія начебто відвела частину своїх військ від українських кордонів.

Насправді російські сили, як і були, так і залишаються на російській території. Позавчора почалось повернення деяких частин після завершення навчань на місця їхньої дислокації на російській території,

– переконував Вершинін.

Представник Росії вкотре повторив, що Кремль нібитопроводить військові навчання на власній території – у тому режимі, який Москва вважає за потрібний.

Однак Вершинін додав, що Росія готова до діалогу.

Зверніть увагу Напруга біля України найгостріша від 2014 року, – заступниця генсека ООН на засіданні Радбезу

Створення альянсу України, Польщі та Великої Британії

Джерело: 24 канал

Ще 21 січня 2022 року Велика Британія заявила про готовність створити військового союзу з Польщею та Україною. Офіційно про нього мали заявити 1 лютого – під час візиту прем'єр-міністрів Польщі та Великої Британії до України, однак це мали зробити глави МЗС.

Незадовго до поїздки прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона до Києва, міністерка закордонних справ Елізабет Трасс захворіла на коронавірус. Тому оголошення перенесли.

Однак Елізабет Трасс прибула до Києва 17 лютого. На спільному брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою оголосили про створення нового альянсу.

Ми маємо честь повідомити про започаткування Україною, Великою Британією та Польщею нового тристороннього формату співпраці,

– заявив Дмитро Кулеба.

Від тепер Польща та Велика Британія допомагатимуть Україні оборонятись, країни зосереджуватимуть зусилля на економічній, торговельній, енергетичній співпраці та боротьбі з дезінформацією й окрему увагу приділятимуть Кримській платформі.

Також три країни посилюватимуть спільну роботу для забезпечення стабільності та посилення стійкості України, зміцнюючи демократію на кордоні у Східній Європі.