Обострение на Донбассе: за сутки оккупанты нанесли 39 обстрелов, 4 пострадавших

Российские оккупационные войска 17 февраля прибегли к обострению ситуации на Донбассе. Враг 39 раз нарушил режим прекращения огня.

Из них 30 с применением запрещенного вооружения. Об этом сообщили в штабе ООС.

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Российские оккупационные войска 17 февраля обстреляли:

Новотошковское – из артиллерии калибра 122 миллиметра, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Водяное – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов.

Трудовское – из минометов калибра 82 миллиметра.

Старогнатовку – из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Старый Айдар и Марьинку – из минометов калибра 120 миллиметров.

Южное и Майорск – из минометов калибра 82 миллиметра и автоматических станковых гранатометов.

Лобачево – из минометов калибра 82 миллиметра и автоматических станковых гранатометов.

Новоселовку вторую – из противотанковых ракетных комплексов.

Луганское – из артиллерии калибра 122 миллиметра, минометов калибра 120 миллиметров.

Марьинку – из минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Светлодарск – из минометов калибра 120 миллиметров и крупнокалиберных пулеметов.

Троицкое – из вооружения танка, минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметра.

Попасную – из станковых противотанковых гранатометов.

Зайцево – из автоматических станковых гранатометов.

Авдеевку, шумы, Майское, Невельское и Донецкий – из минометов калибра 120 миллиметров.

Новозвановку – из артиллерии калибра 152 миллиметра.

Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 миллиметра, минометов калибра 120 и 82 миллиметра, а также автоматических станковых гранатометов.

Пески – из минометов калибра 82 миллиметра, ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Гольмовский – из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.

Хрящевку – из артиллерии калибра 122 миллиметра.

Сизое – из артиллерии калибра 122 миллиметра.

Опытное – из минометов калибра 120 миллиметров.

От действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один – боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого военнослужащего – средней тяжести, травмированного – удовлетворительное,

– указали в штабе.

В то же время ранения в результате обстрелов со стороны оккупационных войск получили двое гражданских лиц.

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Зеленский посетил передовую

Владимир Зеленский 16 февраля отправился на Донбасс – это плановый визит в зону ООС.

Сергей Никифоров подчеркнул, что обострение ситуации не повлияет на маршрут президента.

Спикер главы государства подчеркнул, что Владимир Зеленский провел экстренный разговор с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем. Политики обсудили обстрелы 17 февраля.

Президент Зеленский совершает визит в зону ООС: смотрите видео