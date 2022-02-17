Обострение на Донбассе: за сутки оккупанты нанесли 39 обстрелов, 4 пострадавших
Источник:ООС
Российские оккупационные войска 17 февраля прибегли к обострению ситуации на Донбассе. Враг 39 раз нарушил режим прекращения огня.
Из них 30 с применением запрещенного вооружения. Об этом сообщили в штабе ООС.
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Российские оккупационные войска 17 февраля обстреляли:
- Новотошковское – из артиллерии калибра 122 миллиметра, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
- Водяное – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов.
- Трудовское – из минометов калибра 82 миллиметра.
- Старогнатовку – из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Старый Айдар и Марьинку – из минометов калибра 120 миллиметров.
- Южное и Майорск – из минометов калибра 82 миллиметра и автоматических станковых гранатометов.
- Лобачево – из минометов калибра 82 миллиметра и автоматических станковых гранатометов.
- Новоселовку вторую – из противотанковых ракетных комплексов.
- Луганское – из артиллерии калибра 122 миллиметра, минометов калибра 120 миллиметров.
- Марьинку – из минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Светлодарск – из минометов калибра 120 миллиметров и крупнокалиберных пулеметов.
- Троицкое – из вооружения танка, минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметра.
- Попасную – из станковых противотанковых гранатометов.
- Зайцево – из автоматических станковых гранатометов.
- Авдеевку, шумы, Майское, Невельское и Донецкий – из минометов калибра 120 миллиметров.
- Новозвановку – из артиллерии калибра 152 миллиметра.
- Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 миллиметра, минометов калибра 120 и 82 миллиметра, а также автоматических станковых гранатометов.
- Пески – из минометов калибра 82 миллиметра, ручных и станковых противотанковых гранатометов.
- Гольмовский – из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.
- Хрящевку – из артиллерии калибра 122 миллиметра.
- Сизое – из артиллерии калибра 122 миллиметра.
- Опытное – из минометов калибра 120 миллиметров.
От действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один – боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого военнослужащего – средней тяжести, травмированного – удовлетворительное,
– указали в штабе.
В то же время ранения в результате обстрелов со стороны оккупационных войск получили двое гражданских лиц.
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Зеленский посетил передовую
- Владимир Зеленский 16 февраля отправился на Донбасс – это плановый визит в зону ООС.
- Сергей Никифоров подчеркнул, что обострение ситуации не повлияет на маршрут президента.
- Спикер главы государства подчеркнул, что Владимир Зеленский провел экстренный разговор с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем. Политики обсудили обстрелы 17 февраля.