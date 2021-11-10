Обострение на границе: Меркель позвонила Путину, чтобы тот повлиял на Лукашенко
Источник:Федеральное правительство Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель 10 ноября провела телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Политики обсудили ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе.
В частности, в процессе общения Меркель попросила Путина повлиять на Лукашенко. Ведь ситуация на границе двух стран критическая.
Читайте также Белорусские силовики запугивают мигрантов стрельбой: Минобороны Польши показало видео
Меркель о ситуации на границе Польши и Белоруссии
Канцлер Германии подчеркнула, что использование белорусским режимом мигрантов против Евросоюза бесчеловечно и абсолютно неприемлемо. Она попросила российского президента повлиять на ситуацию,
– говорится в сообщении.
Пресс-служба Кремля уже прокомментировала разговор лидеров России и Германии. Там отметили, что политики подробно рассмотрели ситуацию с беженцами на границах Беларуси со странами ЕС. А также выразили обеспокоенность гуманитарными последствиями миграционного кризиса.
Ситуация на польско-белорусской границе: коротко
- 8 ноября из Беларуси на границу с Польшей отправилась огромная колонна мигрантов.
- Запад уверен, что тысячи выходцев из Ирана, Ирака и Сирии организованно свезли на границу, чтобы затем вытеснить их на территорию Евросоюза. Такое решение, как полагают, принял самопровозглашенный президент Беларуси.
- Лукашенко заявил, что транзит беженцев осуществляет некая "европейская мафиозная структура". Он предостерег Польшу от провокаций на границе, куда Варшава и Минск стянули войска.