Обострение на границе: Меркель позвонила Путину, чтобы тот повлиял на Лукашенко

Канцлер Германии Ангела Меркель 10 ноября провела телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Политики обсудили ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе.

В частности, в процессе общения Меркель попросила Путина повлиять на Лукашенко. Ведь ситуация на границе двух стран критическая.

Читайте также Белорусские силовики запугивают мигрантов стрельбой: Минобороны Польши показало видео

Меркель о ситуации на границе Польши и Белоруссии

Канцлер Германии подчеркнула, что использование белорусским режимом мигрантов против Евросоюза бесчеловечно и абсолютно неприемлемо. Она попросила российского президента повлиять на ситуацию,

– говорится в сообщении.

Пресс-служба Кремля уже прокомментировала разговор лидеров России и Германии. Там отметили, что политики подробно рассмотрели ситуацию с беженцами на границах Беларуси со странами ЕС. А также выразили обеспокоенность гуманитарными последствиями миграционного кризиса.

Ситуация на польско-белорусской границе: коротко