В Херсонской области заметна эскалация боев, – Лиховий о ситуации на Таврическом направлении

На Таврическом направлении ситуация в Херсонской и Запорожской областях заметно отличается. Если в Запорожье враг не проводит штурмовые действия, то на Херсонщине происходит заметная эскалация боев.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий. В то же время он отметил, что по состоянию на сейчас карта боевых действий на этом направлении остается стабильной, передает 24 Канал.

Интересно На Приднепровском направлении – резкое обострение: в ВСУ рассказали об атаках и потерях России

Какова ситуация в Херсонской области с эскалацией боев

Лиховий рассказал, что на Запорожье сейчас происходит уменьшение интенсивности боевых действий. Спикер подчеркнул, что за несколько последних дней там можно количество штурмовых действий со стороны россиян пересчитать на пальцах одной руки.

"Например, сегодня до 16 часов их (боев на Запорожье – 24 Канал) не было вообще. Вчера их также не было за целые сутки, еще за предыдущие сутки их было всего 4", – объяснил он.

Дмитрий Лиховий также рассказал, что, в свою очередь, в Херсонской области есть заметная эскалация, которая продолжается. Там противник пытается проводить немало штурмовых действий на многих островах, в частности в устье Днепра, а также выше по течению Днепра вдоль левого берега, где наши подразделения продолжают удерживать плацдармы.

С начала сегодняшних суток до 16 часов состоялось 2 таких штурма, которые были безуспешными для противника, за вчерашние сутки было 5 штурмов, –

отметил спикер.

При этом он предостерег, что не нужно считать, что на Запорожье какое-то затишье вообще происходит или что-то замораживается. Потому что враг активно применяет все виды поражения: артиллерию, ракетное вооружение, ударные беспилотники, КАБы.

Почему в Херсонской области усилилось количество боев

Лиховий отметил, что разная ситуация на Запорожье и Херсонщине связана с тем, что у россиян не хватает ресурсов и резервов для того, чтобы вести полноценные наступательные штурмовые действия на нескольких направлениях сразу.

"Конечно, для них (россиян – 24 Канал) сейчас в приоритете Покровское и Кураховское направления в Донецкой области. Кроме того, у них появилась огромная зона ответственности и из многих соображений им нужно перебрасывать подразделения на Курское направление, где они усиливают свои силы, чтобы как-то отвечать на наступление ВСУ", – объяснил спикер.

Тогда как из Запорожской области россияне несколько недель назад забрали частично подразделения уровня батальонов. А в полках и бригадах там у них происходит определенная перегруппировка и оперативная пауза.

Они проводят разведку, по возможности пополняют запасы боеприпасов, готовятся, возможно, к новым штурмам, в силу своих возможностей. В то же время становится все более активным Приднепровское направление в Херсонской области, где, очевидно, противник хочет подойти ближе к берегу Днепра и взять под контроль его основное русло. Он (враг – 24 Канал) туда, можно сказать, наоборот бросает дополнительные силы,

– отметил Дмитрий Лиховий.

Он также подчеркнул, что в этих боях за острова участвуют российские подразделения из состава 144 мотострелковой бригады, 205 мотострелковой бригады, 337 десантно-штурмового полка, 28 мотострелкового полка, 126 отдельной бригады береговой обороны, и 61 бригады морской пехоты.