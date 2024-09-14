Про це в етері телемаратону розповів речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій. Водночас він наголосив, що станом на зараз карта бойових дій на цьому напрямку залишається стабільною, передає 24 Канал.

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Яка ситуація у Херсонській області з ескалацією боїв

Лиховій розповів, що на Запоріжжі зараз відбувається зменшення інтенсивності бойових дій. Речник підкреслив, що за кілька останніх днів там можна кількість штурмових дій з боку росіян перерахувати на пальцях однієї руки.

"Наприклад, сьогодні до 16 години їх (боїв на Запоріжжі – 24 Канал) не було взагалі. Вчора їх також не було за цілу добу, ще за попередню добу їх було всього 4", – пояснив він.

Дмитро Лиховій також розповів, що, своєю чергою, у Херсонській області є помітна ескалація, яка триває. Там противник намагається проводити чимало штурмових дій на багатьох островах, зокрема в гирлі Дніпра, а також вище за течією Дніпра вздовж лівого берега, де наші підрозділи продовжують утримувати плацдарми.

Від початку сьогоднішньої доби до 16 години відбулося 2 такі штурми, які були безуспішними для противника, за вчорашню добу було 5 штурмів, –

зазначив речник.

При цьому він застеріг, що не потрібно вважати, що на Запоріжжі якесь затишшя взагалі відбувається або щось заморожується. Тому що ворог активно застосовує всі види ураження: артилерію, ракетне озброєння, ударні безпілотники, КАБи.

Чому на Херсонщини посилилася кількість боїв

Лиховій наголосив, що різна ситуація на Запоріжжі і Херсонщині пов'язана з тим, що в росіян не вистачає ресурсів і резервів для того, щоб вести повноцінні наступальні штурмові дії на кількох напрямках одразу.

"Звичайно, для них (росіян – 24 Канал) зараз в пріоритеті Покровський і Курахівські напрямки в Донецькій області. Крім того, в них з'явилася величезна зона відповідальності і з багатьох міркувань їм потрібно перекидати підрозділи на Курський напрямок, де вони посилюють свої сили, щоб якось відповідати на наступ ЗСУ", – пояснив речник.

Тоді як із Запорізької області росіяни кілька тижнів тому забрали частково підрозділи рівня батальйонів. А у полках і бригадах там у них відбувається певне перегрупування та оперативна пауза.

Вони проводять розвідку, за можливості поповнюють запаси боєприпасів, готуються, можливо, до нових штурмів, в силу своїх можливостей. Водночас стає дедалі активним Придніпровський напрямок у Херсонській області, де, очевидно, противник хоче підійти ближче до берега Дніпра і взяти під контроль його основне русло. Він (ворог – 24 Канал) туди, можна сказати, навпаки кидає додаткові сили,

– зазначив Дмитро Лиховій.

Він також підкреслив, що в цих боях за острови беруть участь російські підрозділи зі складу 144 мотострілецької бригади, 205 мотострілецької бригади, 337 десантно-штурмового полку, 28 мотострілецького полку, 126 окремої бригади берегової оборони, і 61 бригади морської піхоти.