Обострение между Азербайджаном и Арменией: в Ереване начались протесты за отставку Пашиняна

В Ереване люди вышли на протест. Они требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна из-за обострения ситуации между Арменией и Азербайджаном - 24 Канал

Протестующие назвали его "главным ответственным за войну". Родные погибших военных и оппозиция собрались 13 сентября у помещения парламента.

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Жители вышли на протест с требованием отправить Пашиняна в отставку

В центр Еревана вышли граждане страны, а также родственники погибших военных и представители оппозиционных партий.

Сместить Николу Пашиняна, главного ответственного за войну,

– заявил член инициативы "Единение" Эдгар Казарян.

По его словам, возле помещения парламента они собрались неслучайно: "Национальное собрание является единственным легитимным органом, несмотря на его юридически уязвимый статус, который может выразить недоверие премьер-министру в установленном Конституцией порядке и сделать это без учета его воли". Эдгар Казарян объяснил:

"если депутаты выступят с инициативой выразить недоверие премьеру, войдут в парламент, чтобы проголосовать и мы сможем достичь желаемого решения путем общественного давления, то Никол Пашинян автоматически прекратит свои полномочия в течение суток;

кроме общественной поддержки нам больше ничего не нужно".

Именно поэтому член инициативы "Единение" призвал людей присоединяться к ним и провести ночь, протестуя у входа в Национальное собрание.

По данным СМИ, протестующие 14 сентября с 8 утра планируют перекрыть все входы в здание парламента, требуя отставки премьер-министра.

В Армении люди требуют отставки Пашиняна: смотрите видео

Что этому предшествовало

Стоит вспомнить, что в ночь на 13 сентября между Азербайджаном и Арменией снова обострилась ситуация. Страны сообщили о провокациях и обстрелах на границе.

После этого премьер Армении обратился к россии и ОДКБ по просьбе помочь. Однако Организация договора о коллективной безопасности предложила направить генсека организации и создать рабочую группу по анализу ситуации. Своих войск россия, белорусь, Казахстан, Кыргызстан или Таджикистан не предоставят.

Обострение касалось Нагорного Карабаха. С него после поражения во второй войне армяне вынуждены были начать процесс эвакуации непризнанного миром анклава по договоренностям от 10 ноября 2020 года.

Однако в июле 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил россию в саботаже мирных договоренностей и побуждении армянской армии оставаться в Нагорном Карабахе. Подробнее обо всем, что известно о конфликте, читайте по ссылке.

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