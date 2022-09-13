В США отреагировали на обострение между Азербайджаном и Арменией

Между Азербайджаном и Арменией 13 сентября в очередной раз обострилась ситуация. На конфликт уже отреагировали в США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил "глубокую обеспокоенность". Он призвал страны прекратить военные действия.

Армения решила официально попросить помощи у России и ОДКБ из-за "агрессивных действий" Азербайджана

Соединенные Штаты глубоко озабочены сообщениями об активных боевых действиях между Арменией и Азербайджаном. Мы призываем немедленно прекратить военные действия. Военного разрешения конфликта нет,

– подчеркнул чиновник.

До этого армянские СМИ писали, что премьер-министр Никол Пашинян звонил Блинкену. Он рассказал госсеку США о новом обострении и выразил надежду на "адекватную реакцию мирового сообщества".

Что известно о новом обострении между Азербайджаном и Арменией

Ночью 13 сентября на границе между странами стало неспокойно. Азербайджан и Армения заявили об обстрелах и обвинили в них друг друга. В частности, в Ереване говорят, что Баку атакуют из беспилотников военные части. В то же время Азербайджан сообщил, что армянские ДРГ ночью заминировали участки между позициями азербайджанской армии и путями снабжения.

В Баку сообщили, что враг уже понес потери.

Пашинян обращусь в ОДКБ. Он просит помощи у России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

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Конфликт между странами продолжается уже более 30 лет и периодически обостряется. В последний раз с мощной силой он вспыхивал в 2020 году. Тогда стороны подписали мирный договор, а в Нагорном Карабах ввели российских миротворцев.