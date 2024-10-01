Иран пустил около 500 ракет на Израиль, уже есть пострадавшие: как ситуация на Ближнем Востоке

Иран вечером 1 октября массированно атаковал Израиль ракетами. Это было сделано в ответ на убийство верхушки "Хезболлы", включая лидера группировки Хасана Насраллу.

По всему Израилю раздавалась воздушная тревога, взрывы, а Иран готовится к новым подобным атакам. Что сейчас происходит между этими двумя странами Ближнего Востока – читайте в материале 24 Канала.

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Что происходит между Ираном и Израилем