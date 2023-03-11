Военная операция Израиля против Ирана: что может происходить в регионе

Накануне министр обороны США Ллойд Остин встретился с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху. После этого в сети начались тезисы о том, что глава Пентагона объявил о "начале военной операции Израиля против Ирана". В то же время Остин подчеркнул, что дипломатический путь наилучший для решения иранской проблемы.

На самом деле заявление было искривлено, неправильно истолкованная медиа. Об этом 24 Канала сказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

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Чем может прибегнуть Израиль

Скорее всего, считает Божко, никаких боевых действий не будет. Вместо этого могут быть нанесены точечные удары по объектам, связанным с ракетной инфраструктурой Ирана или лабораториями.

По словам специалиста, на полномасштабную войну никто в ближайшие недели не рассчитывает. А нанесение высокоточных ударов – инструмент, который Израилем применялся и раньше. Для этой ситуации это будет выглядеть достаточно соразмерно.

Проблема в том, добавляет он, что сейчас невозможно говорить о том, когда и что Иран получит (речь идет о ядерном оружии – 24 Канал). Дело в том, что озвученная американскими партнерами информация носит характер гипотетической, потому что это очевидно результаты разведывательной деятельности.

"А там информация может быть либо подброшена, либо специально извращена, чтобы привести американские элиты в определенное состояние шока", – подчеркнул Божко.

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Безусловно, страны начинают увеличивать свои темпы оборонного производства. Кроме того, раздаются все более угрожающие дипломатические и политические сигналы в регионе.

"Но так или иначе, удары по объектам инфраструктуры существенно не меняют положение: они не создают разрядки, в то же время не выводят эскалацию на новый неприемлемый уровень", – заверил Ярослав Божко.