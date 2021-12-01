Обострение с Россией: большинство украинцев против военного положения
1 декабря 2021 , 12:12Читати новину українською
Источник:КМИС
Введение военного положения по состоянию на ноябрь поддерживали 32,8% украинцев. Не поддерживали – 58,1% опрашиваемых.
Согласно данным Киевского международного института социологии, не смогли ответить на этот вопрос 9% респондентов. Исследование проводили в течение 26 – 29 ноября.
Заметьте Пересмотр дислокации американских военных предполагает усиление сдерживания России, – Пентагон
Россия продолжает наращивать войска
- Тем временем в Пентагоне сообщили, что продолжают фиксировать передвижение российских войск вблизи украинской границы. Это вызывает у Штатов существенное беспокойство.
- Количество военных страны-агрессора тоже увеличилось. В то же время точные данные в Минобороны США пока не раскрывают.
- Представитель Министерства обороны США Джон Кирби подчеркнул: Россия сосредотачивает вблизи границы подразделения различных родов войск.
- Данные украинской разведки также свидетельствуют, что Россия перебросила на Донбасс диверсионные и саперные подразделения.
- Госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдхузен подчеркнула, что в случае полномасштабного нападения на Украину Россия понесет огромные потери. Страна-агрессор хочет, чтобы украинцы тратили время и нервы на мысли о ней.