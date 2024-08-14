У Зеленского ответили, могут ли сейчас отстранить Путина от власти

Есть информация, что ближайшее политическое окружение Владимира Путина предлагает уйти ему в отставку с гарантиями безопасности для него и его семьи. Это обусловлено событиями в Курской области.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, если в России будет хаос в военной структуре, а те оккупанты, которые будут бежать с поля боя в свои регионы с оружием в руках могут привести к беспорядкам. Такие события, вероятно, быстро перерастут в тотальный бунт, который сбросит власть Путина и его ближайшего окружения. Подоляк отметил, что ни о каких гарантиях в таких обстоятельствах не говорится.

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Справедливый финал в войне

Советник главы ОПУ подчеркнул, что война, которую Россия начала в Украине, обязательно "приведет к справедливому финалу", однако цена этого может быть разной.

Чем быстрее все примут правильные, объективные решения, тем меньше будет цена для Украины и других стран. Если Россия проиграет войну, то надо будет юридически зафиксировать, кто виноват в этом всем и кто должен заплатить максимальную цену. Безусловно, это будет Путин и его окружение, в частности Сергей Шойгу, Андрей Белоусов, Михаил Мишустин,

– сказал Михаил Подоляк.

Он добавил, что действия оккупантов в Украине является точкой невозврата, где виновные за все преступления должны быть наказаны.

Действия в Курской области

Подоляк отметил, что действия Украины в Курской области направлены на деэскалацию, чтобы уменьшить милитарную нагрузку на приграничные территории нашего государства.

Уничтожение военной техники в Курской области значительно облегчит ситуацию в Сумской. Эта деэскалация показала, что нет "красных линий", ведь международное право должно работать, а страну, которая является агрессором, надо атаковать в ответ,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

Инструменты принуждения

Михаил Подоляк отметил, что Украина имеет два основных инструмента влияния на страну-агрессора. Первое – это военное давление, в том числе и в Курской области, однако необходимо увеличение количества оружия. Второе – это экономическое давление.

Россия должна существенно потерять на глобальных рынках, чтобы не было доходов. Такие события будут создавать хаос, вооруженные и региональные конфликты. Это образует единый процесс переформатирования политического устройства России,

– высказался он.