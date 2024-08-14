Радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, якщо у Росії буде хаос у військовій структурі, а ті окупанти, які тікатимуть із поля бою у свої регіони зі зброєю у руках можуть призвести до заворушень. Такі події, ймовірно, швидко переростуть у тотальний бунт, який скине владу Путіна та його найближчого оточення. Подоляк зазначив, що про жодні гарантії у таких обставинах не мовиться.

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Справедливий фінал у війні

Радник голови ОПУ підкреслив, що війна, яку Росія розпочала в Україні, обов'язково "призведе до справедливого фіналу", проте ціна цього може бути різною.

Чим швидше всі приймуть правильні, об'єктивні рішення, тим меншою буде ціна для України та інших країн. Якщо Росія програє війну, то треба буде юридично зафіксувати, хто винен в цьому всьому і хто має заплатити максимальну ціну. Безумовно, це буде Путін та його оточення, зокрема Сєргєй Шойгу, Андрєй Бєлоусов, Міхаїл Мішустін,

– сказав Михайло Подоляк.

Він додав, що дії окупантів в Україні є точкою неповернення, де винні за всі злочини мають бути покараними.

Дії в Курській області

Подоляк зазначив, що дії України в Курській області направлені на деескалацію, щоб зменшити мілітарне навантаження на прикордонні території нашої держави.

Знищення військової техніки в Курській області значно полегшить ситуацію в Сумській. Ця деескалація показала, що немає "червоних ліній", адже міжнародне право має працювати, а країну, яка є агресором, треба атакувати у відповідь,

– наголосив радник голови ОПУ.

Інструменти примусу

Михайло Подоляк зауважив, що Україна має два основні інструменти впливу на країну-агресорку. Перше – це військовий тиск, зокрема і в Курській області, проте необхідне збільшення кількості зброї. Друге – це економічний тиск.

Росія має суттєво втратити на глобальних ринках, щоб не було доходів. Такі події створюватимуть хаос, збройні та регіональні конфлікти. Це утворить єдиний процес переформатування політичного устрою Росії,

– висловився він.