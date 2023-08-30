Обращаются почти все командиры – Зеленский хочет разобраться с понятием ограниченной пригодности

Владимир Зеленский 30 августа в вечернем обращении рассказал о заседании СНБО по военно-врачебным комиссиям. Он отметил, что хочет разобраться с понятием ограниченной пригодности для украинцев.

Решим и то, с чем обращаются почти все командиры на местах – понятие так называемой ограниченной пригодности. Очень долго это понятие позволяло манипулировать в вопросах комплектации подразделений. В частности, боевых бригад. Все, что касается пригодности или непригодности к военной службе, должно быть максимально четким.