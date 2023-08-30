Глава держави розповів, що з цим проханням до нього звертаються майже всі командири української армії. Тому він хоче, щоб це поняття мало чітке значення.

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Зеленський хоче з'ясувати поняття обмежено придатних осіб

Одним із питань, які підіймали на засіданні Ради національної безпеки і оборони було поняття обмежено придатних осіб до служби у нашій армії. Президент наголосив, що з цим поняттям виникають певні труднощі при тлумаченні.

Дуже довго це поняття давало змогу маніпулювати в питаннях комплектації підрозділів. Зокрема, бойових бригад,

– підкреслив він.

Зеленський заявив, що все стосовно придатності чи непридатності до військової служби українців, повинно бути максимально чітким. Тому вже найближчим часом він планує прояснити всі аспекти поняття обмеженої придатності.

Наостанок президент наголосив, що розв'язання цього питання треба для того, щоб ці особи розуміли, як вони можуть допомогти обороні, і щоб у підрозділах була ясність, ким їх можуть і будуть комплектувати.