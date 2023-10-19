Самая большая помощь будет нам, – политтехнолог объяснил важность обращения Байдена к нации

Президент США Джо Байден намерен выступить с обращением к нации. Во время речи он может вспомнить о событиях на Ближнем Востоке, а также о продолжении помощи Украине.

В эфире 24 Канала политтехнолог Юрий Подорожный отметил, что речь Байдена не указывает на рискованность нашей поддержки.

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Он напомнил, что в следующем году в США будут проходить президентские выборы. Именно поэтому Байден должен мобилизовать электорат, поддерживающий действия США по поддержке демократии в мире, а также по поддержке Украины и Израиля. В этом же пакете упоминается Тайвань, который также важен для американского избирателя.

При этом Юрий Подорожный добавил, что не только политтехнологическая причина этого обращения. Сейчас у Белого Дома нет возможности работать с конгрессом, потому что там есть спикериада. Демократы наблюдают за тем, как республиканцы не могут избрать спикера. Это тоже несет такие "положительные баллы в корзину" демократов на следующих выборах.

Очень удачный политический шаг Байдена с этой речью. Это привлечет внимание общества. Это привлечет внимание политикума. Мы же понимаем, что президент США не ежедневно, не ежемесячно и даже не каждый год выходит с такими обращениями, что будет указывать на значимость и вопиющую эти проблемы,

– подчеркнул политтехнолог.

Уже есть слухи, что Байден во время речи будет объявлять конкретные суммы-пакеты и объединять их в одной речи. Это указывает на то, что Украина не выпадает из повестки дня Белого дома. Хотя об этом в своих снах мечтает Путин, чтобы все забыли об Украине и переключились на Израиль. А это лишь означает, что "маленькой сапой" Россия заберет себе Украину, торгуясь с другими странами по Ближнему Востоку и по Израилю.

Смотрите полное видео с политтехнологом на ютубе 24 Канала:

"Именно поэтому это обращение важно, для нас положительно. На самом деле самая большая помощь будет оказываться нам", – добавил Юрий Подорожный.

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