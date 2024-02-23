Мне стыдно, что я с Запада, – эмоциональное обращение британского добровольца
В соцсетях распространяется гневное видео иностранного медика-добровольца. В нем он обратился к западным политикам из-за их нерешительности в поддержке Украины.
Боец иностранного легиона гневается на то, что из-за колебаний политиков, тысячи гражданских страдают от геноцида. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети Х, сообщает 24 Канал.
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Что сказал британский медик
Военный медик подчеркивает свое чувство стыда за то, что ему приходится представлять Западный мир, где политики ежедневно колеблются и не могут принять решение о предоставлении помощи Украине.
Как вы смеете ежедневно так себя вести? Представьте себе, что это ваши дети были на месте украинцев, представьте себя хотя бы раз на их месте,
– обратился он к западным политикам.
Это видео уже набрало в Х более 500 тысяч просмотров только на основном аккаунте его распространения.
Военная помощь Украине: последние новости
- Бундестаг 22 февраля принял решение поддержать предоставление Украине систем дальнего действия для проведения "точечных ударов глубоко в тылу России". Теперь канцлер Германии должен принять окончательное решение по этому вопросу.
- Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен 23 февраля во Львове подписали соглашение по безопасности. Согласно договору по безопасности, в 2024 году военная поддержка от Дании будет составлять по меньшей мере 1,8 миллиарда евро.
- Также известно, что Президент Франции Эммануэль Макрон запланировал встречу с европейскими лидерами в Париже 26 февраля, во время которой будут обсуждены конкретные меры и совместные инициативы с целью оказания поддержки Украине.