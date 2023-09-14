Израильский журналист Цви Зильбер сказал 24 Каналу, что обращение Барнеа могло касаться не Ирана, а США.

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"Эти слова были адресованы Байдену. Американцы должны понять, что их политика загоняет Израиль в угол, и ему ничего не остается, кроме как идти на серьезную конфронтацию с Ираном", – отметил Зильбер со ссылкой на бывшего советника по нацбезопасности Израиля, Меира Бет-Шабата.

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сможет обсудить этот вопрос лично с президентом США Джо Байденом на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Событие стартует уже 19 сентября.

О какой политике США речь

Как известно, между Вашингтоном и Тегераном продолжаются непрямые переговоры, чтобы снизить напряжение в мире. В частности, утвердили сделку об обмене пленными.

Однако больше всего Израиль беспокоит то, что США размораживают 6 миллиардов долларов в Южной Корее. Иран якобы сможет использовать эти средства только для закупки продовольствия и медикаментов.

"У меня большие сомнения в том, что американцы как-то смогут это контролировать. Я думаю, что Катар такие махинации проведет, что ни один американский эксперт не докопается, на что ушли деньги", – добавил Зильбер.

Иран чувствует себя увереннее

Страна-террорист активизировала деятельность на Ближнем Востоке. Так, на этой неделе стало известно, что в Ливане, в 20 километрах от израильской границы, начали строить новый аэродром.

"Понятно, зачем – они будут перебрасывать свои ракеты точного наведения, которые являются непосредственной угрозой для Израиля", – констатировал Зильбер.

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