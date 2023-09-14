Ізраїльський журналіст Цві Зільбер сказав 24 Каналу, що звернення Барнеа могло стосуватись не Ірану, а США.
До теми США запропонували Ірану перестати постачати до Росії БпЛА в обмін на пом'якшення санкцій, – FT
"Ці слова були адресовані Байдену. Американці повинні зрозуміти, що їхня політика заганяє Ізраїль у кут, і йому нічого не лишається, крім як іти на серйозну конфронтацію з Іраном", – зазначив Зільбер з посиланням на колишнього радника з нацбезпеки Ізраїлю, Меїра Бет-Шабата.
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Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу матиме змогу обговорити це питання особисто з президентом США Джо Байденом на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Подія стартує вже 19 вересня.
Про яку політику США мова
Як відомо, між Вашингтоном і Тегераном тривають непрямі переговори, щоб зменшити напруження у світі. Зокрема, було затверджено угоду про обмін полоненими.
Однак найбільше Ізраїль турбує те, що США розморожують 6 мільярдів доларів у Південній Кореї. Іран нібито зможе використати ці кошти тільки на закупівлю продовольства і медикаментів.
"У мене великі сумніви щодо того, що американці якось зможуть це контролювати. Я думаю, що Катар такі махінації проведе, що жоден американський експерт не докопається, на що пішли гроші", – додав Зільбер.
Іран почувається впевненіше
Країна-терористка активізувала діяльність на Близькому Сході. Так, цього тижня стало відомо, що в Лівані, за 20 кілометрів від ізраїльського кордону, почали будувати новий аеродром.
"Зрозуміло навіщо – вони перекидатимуть свої ракети точного наведення, які є безпосередньою загрозою для Ізраїлю", – констатував Зільбер.
Співпраця Росії та Ірану: останні новини
- Як відомо, Тегеран оснащує Москву комплектуванням до дронів-камікадзе "Шахед". Саме цей вантаж міг привезти іранський транспортний літак Іл-76ТД Pouya Air, який 7 вересня залетів у повітряний простір окупованого Криму.
- Раніше в американській розвідці зазначили, що Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників на сході від Москви. Підприємство може запрацювати на початку наступного року.
- У The Washington Post повідомили, що в найближчі кілька років Росія та Іран можуть випустити 6 тисяч "Шахедів". Однак в українській розвідці вважають, що це лише наміри, які можуть не реалізуватись.