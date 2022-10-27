Технологии позволяют, – Путин продолжает позориться заявлениями о "грязной бомбе" в Украине

Президент России Владимир Путин не устает удивлять мир своими маразматическими заявлениями. Он снова начал убеждать, что Украина действительно хочет ударить по своей территории "грязной бомбой".

Об этом кремлевский диктатор заявил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщает 24 канал. Он отметил, что лично поручил министру обороны Сергею Шойгу позвонить начальникам оборонных ведомств нескольких стран и попытаться убедить их в выдуманной Россией провокации.

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Путин не успокаивается с заявлениями о "грязной бомбе"

Кремлевский диктатор заявил, что "грязную бомбу" сделать просто. Более того, страна-террорист якобы знает, где ее делают в Украине.

Однако довольно комично, что Кремль не уведомил об этом своих карманных пропагандистов. Ведь совсем недавно они один за другим заявляли, что "грязную бомбу" изготовляют то на Закарпатье, то в Виннице.

Мы же не случайно обнародовали данные спецслужб, что готовится какой-то инцидент с "грязной бомбой",

– не успокаивается Путин.

По его словам, имеющиеся в Украине технологии вроде бы позволяют изготовить "грязную бомбу" из остатков ядерного топлива. Затем этот снаряд якобы запустят "Точкой-У" и обвинят Россию в ядерном ударе.

"Но нам не нужно этого делать. Нет никакого смысла – ни политического, ни военного". И это я дал указание Шойгу позвонить всем его коллегам и проинформировать об этом. Мы не можем пройти мимо таких вещей", – добавил российский президент.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что заявление Шойгу о "грязной бомбе" – это бред. Он пригласил миссии МАГАТЭ и ООН, ведь все ядерные объекты на территории Украины открыты для проверки.

Путин опять же даже полслова не сказал о том, что Россия уже зарекомендовала себя как страна-террорист. Раньше мир верил безумным заявлениям Кремля о том, что Украина бомбит сама себя, однако теперь – нет. Причиной этому стали многочисленные военные преступления оккупантов и откровенная ложь российского политического и военного руководства.

Кремлевский диктатор также рассказал, что поддерживает просьбу Киева, чтобы на все атомные объекты Украины приехала миссия МАГАТЭ. Мол, их нужно проверить до того, как украинцы успеют замести следы подготовки "грязной бомбы", ведь "они уже работают над этим".

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Путин лжет об отсутствии вооружения на ЗАЭС

Кроме того, Путин начал убеждать, что на Запорожской АЭС нет никакого российского вооружения.

Прямо иногда говорят, а постоянно намекают, что мы обстреливаем ЗАЭС. Ну, они сошли с ума совсем, нет? Мы же контролируем эту ЗАЭС! Там же войска находятся наши!

– заявил президент России.

Несмотря на многочисленные доказательства, в частности, видео и фото, он не устает уверять, что возле ЗАЭС нет никакого тяжелого российского оружия. Кроме того, это якобы видят представители МАГАТЭ, которые "отказались жить в гостинице и живут прямо на ЗАЭС".

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