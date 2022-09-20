"Срочное" обращение путина, мобилизация в России и "рефередумы": Михаил Подоляк

Сегодня Украине, более полугода противостоящей врагу, совершенно безразлично заявления путина. А создание военных администраций в Херсонской области – это системный и прагматический подход к ситуации.

Об этом 24 канала эксклюзивно рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он также отметил, что нет смысла переживать из-за срочного обращения путина, ведь ничего существенно нового мы там не услышим.

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Общая мобилизация в России – изменит ли она что-нибудь

По словам Подоляка, Россия тратит все на войну против Украины – набирает солдат из всех регионов России, мобилизует всю военную промышленность, взимает резервы из Сирии, Карелии и т.д.

Нет смысла слушать человека, который полностью предсказуем. Только можем взять и снять, как грозно выглядит человек, который 209 дней воюет с маленькой Украиной, накапливал десятилетиями оружие в сумасшедших количествах. Она сегодня выйдет и будет снова говорить: "Я сейчас вас всех раздавлю, потому что...",

– считает Подоляк.

Незаконные "референдумы" не помеха для ВСУ

Временно оккупированные россией территории хотят провести "референдум" по присоединению к России. Однако Украине и ВСУ это безразлично , поскольку война уже идет, и как бы россияне не называли украинские территории, они все равно будут деоккупированы.

Подоляк отметил, что Россия любит все масштабировать. В частности, сейчас там создали иллюзию, что может провести "референдум". На самом деле это выглядит так, что она завела на территорию Украины свои войска, оккупировала их, там сейчас продолжаются боевые действия, и на фоне этого будет происходить волеизъявление народа.

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Российские "референдумы" ускорят поставки оружия Украине

Михаил Подоляк убежден, что проведением "референдумов" россия лишь ускорит поставки тяжелого оружия для украинского сопротивления.

Михаил Подоляк советник главы Офиса Президента Украины Мир понимает, что россия хочет использовать "референдумы" , чтобы хоть как-то наработать себе "баллов" в переговорах и давить на Украину.

Военные администрации в Херсонской области – для чего нужны

По словам советника главы ОПУ, Украина деоккупирует собственные территории, делает это быстро. Поэтому нужно подготовить все к приходу украинской власти на освободившиеся земли.

По его словам, когда мы хотим зайти на деоккупированные территории, то хотим сразу создать там возможности для функционирования власти и тем самым хотим защитить внутренне эту территорию, чтобы не было мародерства и т.д.

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Переговоры с россией – условия и что для этого нужно

Подоляк отметил, что возможность закончить войну в России уже сейчас. Для этого нужно освободить все наши территории, отвести войска на признанные миром границы Украины в 1991 году, сесть и договорились о дальнейшем существовании.

"Этот переговорный процесс еще не готов, поскольку россия должна потерпеть еще ряд тактических поражений, как на Харьковщине. Это важно для мира, который должен увидеть, как бегает российская армия. Надо исправить психологическое состояние мира, боящегося того, кого не стоит бояться" , – убежден Михаил Подоляк.

Полный разговор с Михаилом Подоляком в эфире 24 канала: смотрите видео