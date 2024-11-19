Путин не ценит правила, – Зеленский обратился к Европарламенту после 1 000 дней большой войны

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам специальной сессии Европейского парламента по случаю тысячного дня с начала полномасштабного вторжения России. В своей речи он призвал европейских партнеров усиливать давление на Россию, чтобы приблизить завершение войны.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Каким было обращение Зеленского к Европарламенту

Зеленский подчеркнул, что без существенных потерь на российской территории – разрушенных складов боеприпасов, нарушенной военной логистики, уничтоженных авиабаз и ограничения производства ракет и беспилотников – Москва не будет готова к содержательным переговорам.