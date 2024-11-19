Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Яким було звернення Зеленського до Європарламенту

Український лідер закликав Європу не забувати про те, як багато вона може досягти.

"Якщо ми змогли не лише зупинити Путіна від окупації України, але й відстояти європейські цінності, то разом ми здатні змусити Росію укласти справедливу мирну угоду. Це те, чого ми хочемо найбільше", – заявив він.

Зеленський підкреслив, що без суттєвих втрат на російській території – зруйнованих складів боєприпасів, порушеної військової логістики, знищених авіабаз і обмеження виробництва ракет та безпілотників – Москва не буде готова до змістовних переговорів.

Путін не цінує ані людей, ані правила – він цінує лише гроші й владу. І це те, що ми повинні відібрати в нього, щоб відновити мир,

– наголосив президент.

Він зазначив, що навіть з Північною Кореєю на своєму боці Путін залишається слабшим, ніж об'єднана Європа.