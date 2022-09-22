Даже самые неадекватные оккупанты чувствуют, что Украина движется к победе, – Зеленский

Владимир Зеленский традиционно обратился к украинским. В своем вечернем обращении глава государства поблагодарил каждого, кто защищает независимость Украины.

Зеленский об оккупантах

Он также заявил, что Украина изменила ход войны так, что даже самые неадекватные оккупанты чувствуют, что мы можем победить и движемся к победе. О чем говорил президент Украины, читайте дальше.

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Зеленский подчеркнул, что российское решение о мобилизации – это признание, что их кадровая армия не выдержала и посыпалась. Президент добавил, что сейчас даже самые неадекватные оккупанты понимают, что наша победа уже близка.

И Украина смогла изменить ход войны так, что каждый оккупант, даже самый неадекватный, почувствовал, что мы можем победить и двигаемся к победе.

– подчеркнул он.

Глава государства выразил особые слова благодарности всем нашим людям, защищающим страну и независимость, работающими ради нашей победы.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина выстояла после полномасштабного нападения россии и смогла объединить мир в борьбе за свободу. Наша страна смогла освободить значительную часть территории, на которую вошли российские войска, и освобождает людей из российского плена.

Мобилизация в россии

Президент Украины подчеркнул, что именно на факт украинской силы реагирует руководство россии, которое меняет тактику и пытается вовлечь в войну еще больше российских граждан и ресурсов. Речь идет о мобилизации.

И теперь из-за мобилизации война россии против Украины для большинства граждан россии – это не что-то там на ТВ или в Интернете, а то, что зашло в каждый российский дом,

– заметил он.

Заметим, 21 сентября глава кремля владимир путин подписал указ о частичной мобилизации в россии. В соответствии с ним кремль планирует мобилизовать до 300 тысяч человек.