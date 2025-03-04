Ответил на всю критику администрации Трампа: что услышали в США в обращении Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал заявление о том, что наше государство готово как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить мир, и подписать соглашение с США в любое время и в любом формате. Принял ли этот сигнал Белый дом – станет известно во время обращения Дональда Трампа в Конгрессе.

Однако команда Трампа уже услышала определенные месседжи украинского лидера. Такое мнение 24 Каналу озвучила старший редактор украинской службы "Голоса Америки" Татьяна Ворожко.

К теме Украина готова подписать соглашение со США в любое время и в любом формате, – Зеленский

"Я пока не видела много реакции на те предложения, которые предложил Владимир Зеленский. Но если поставить в контекст того, что мы слышали то, что звучало ранее, то он ответил на все замечания, на всю критику, на советы, которые, в частности, звучали публично", – сказала она.

Конструктив в заявлении Зеленского

Татьяна Ворожко отметила несколько моментов. После встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете 28 февраля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что именно президент Украины "сорвал переговоры", но может быть "перезагрузка". Советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц сказал, что Зеленский должен конкретно признать, что ему жаль, что так произошло.

В США хотели услышать, что Зеленский готов к мирным переговорам, говорить, встречаться и делать определенные уступки по завершению боевых действий. Украинский лидер отметил, что готов к соглашению о полезных ископаемых, к мирным переговорам.

Мы увидели в этом заявлении президента Зеленского определенный конструктив, когда он предлагает начать с обмена военнопленными, остановить обстрелы с неба, которые сейчас в двух направлениях, а также спокойствие на море. И главное, что мы там услышали – это готовность садиться за стол переговоров,

– подчеркнула редактор.

Появилась информация о том, что США приостановили военную помощь Украине. Хотя официального объявления не было, однако было много подтверждений этого. Ранее вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс заявлял, что они хотят увидеть готовность Украины и Зеленского садиться за стол мирных переговоров. Поэтому нужно ждать реакцию Трампа на заявление украинского президента.