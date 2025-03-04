Однак команда Трампа вже почула певні меседжі українського лідера. Таку думку 24 Каналу озвучила старша редакторка української служби "Голосу Америки" Тетяна Ворожко.

До теми Україна готова підписати угоду зі США в будь-який час і в будь-якому форматі, – Зеленський

"Я наразі не бачила багато реакції на ті пропозиції, які запропонував Володимир Зеленський. Але якщо поставити у контекст того, що ми чули те, що лунало раніше, то він відповів на усі зауваження, на всю критику, на поради, які, зокрема, лунали публічно", – сказала вона.

Конструктив у заяві Зеленського

Тетяна Ворожко наголосила на кількох моментах. Після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Овальному кабінеті 28 лютого держсекретар США Марко Рубіо заявив, що саме президент України "зірвав переговори", але може бути "перезавантаження". Радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волц сказав, що Зеленський має конкретно визнати, що йому прикро, що так сталося.

У США хотіли почути, що Зеленський готовий до мирних переговорів, говорити, зустрічатися та робити певні поступки щодо завершення бойових дій. Український лідер зазначив, що готовий до угоди про корисні копалини, до мирних переговорів.

Ми побачили у цій заяві президента Зеленського певний конструктив, коли він пропонує почати з обміну військовополоненими, зупинити обстріли з неба, які зараз у двох напрямках, а також спокій на морі. І головне, що ми там почули – це готовність сідати за стіл переговорів,

– підкреслила редакторка.

З'явилася інформація про те, що США призупинили військову допомогу Україні. Хоча офіційного оголошення не було, однак було багато підтверджень цього. Раніше віцепрезидент Штатів Джей Ді Венс заявляв, що вони хочуть побачити готовність України та Зеленського сідати за стіл мирних переговорів. Тому потрібно чекати реакцію Трампа на заяву українського президента.